Еще одна категория граждан получит миллион: в Минобороны дали разъяснение

Те молодые защитники Украины, которые присоединилась к ВСУ еще раньше и которым на то время было до 25 лет, могут получить миллион гривен, как и участники программы "Контракт 18-24". Однако есть определенные условия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Минобороны, пишет Телеграф.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В ведомстве отметили, что контракты для указанной возрастной категории добровольные, а для того, чтобы в армию приобщались мотивированные граждане, и были предложены определенные преференции.

"Финансовый пакет – это единовременная денежная помощь в размере один миллион гривен, которая выплачивается тремя частями. Первая часть — 200 тысяч гривен — сразу после заключения контракта. Эта стартовая поддержка позволяет добровольцам начать службу. Вторая — 300 тысяч гривен — это выплаты в течение пяти рабочих дней после прохождения базовой подготовки. И третья часть — 500 тысяч гривен — в день исключения из списков личного состава воинской части по завершению контракта", — рассказали в пресс-службе Минобороны.

Кроме того, отметили там, есть еще зарплата военнослужащего, которая идет отдельно. То есть добровольцы будут получать ежемесячно до 120 тысяч гривен.

В ведомстве Умерова отметили, соответственно, денежное обеспечение, дополнительное денежное обеспечение, которое дополняется боевыми выплатами и зависит от условий выполнения задач.

Выплаты в 1 миллион гривен, отмечается, предусмотрены и тем военнослужащим рядового, старшинского и сержантского состава, которые присоединились к ВСУ до 25 лет еще до вступления в силу соответствующего постановления правительства.

Для этой категории военнослужащих основаниями для вознаграждения является непосредственное участие в военных действиях в течение 6 месяцев и отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности.

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