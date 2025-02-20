Еще одна категория граждан получит миллион: в Минобороны дали разъяснение

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Кравцев Сергей
Те молодые защитники Украины, которые присоединилась к ВСУ еще раньше и которым на то время было до 25 лет, могут получить миллион гривен, как и участники программы "Контракт 18-24". Однако есть определенные условия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Минобороны, пишет Телеграф.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
В ведомстве отметили, что контракты для указанной возрастной категории добровольные, а для того, чтобы в армию приобщались мотивированные граждане, и были предложены определенные преференции.
Кроме того, отметили там, есть еще зарплата военнослужащего, которая идет отдельно. То есть добровольцы будут получать ежемесячно до 120 тысяч гривен.
В ведомстве Умерова отметили, соответственно, денежное обеспечение, дополнительное денежное обеспечение, которое дополняется боевыми выплатами и зависит от условий выполнения задач.
Выплаты в 1 миллион гривен, отмечается, предусмотрены и тем военнослужащим рядового, старшинского и сержантского состава, которые присоединились к ВСУ до 25 лет еще до вступления в силу соответствующего постановления правительства.
Для этой категории военнослужащих основаниями для вознаграждения является непосредственное участие в военных действиях в течение 6 месяцев и отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности.
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