Контракт для молодежи 18-24 лет: у Зеленского рассказали, сколько бригад уже привлечено

Во внедрение программы "Контракт 18-24" по состоянию на сегодня привлечено 6 бригад – четыре сухопутных, по одной десантно-штурмовой и морской пехоты. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" рассказал замглавы Офиса президента Павел Палиса.

Мобилизация в Украине

"К эксперименту привлечено шесть бригад... Почему именно шесть? Это позволит нам проанализировать процесс: как человек попадает в воинскую часть, получает финансовое и материальное обеспечение, проходит подготовку и в каких условиях служит. Это тестовый период, во время которого мы сможем устранить недостатки", — пояснил замглавы Офиса президента.

По словам Палисы, ключевая задача программы — создать систему, в которой военные будут чувствовать себя защищенными и иметь равные права.

"Чтобы человек, который приходит на службу, понимал: государство его не обманывает. Все военные от 18 до 24 лет, которые занимают соответствующие должности и подписали контракт до введения экспериментальной программы, получат те же условия и преимущества, что и нынешние контрактники", — пояснил намерение полковник.

После тестового периода перечень бригад, которые будут участвовать в программе, расширят. Также есть намерение расширить привлечение к службе тех, кто получил отсрочку от мобилизации, уволился из рядов ВСУ или имеет бронирование.

На Банковой уточнили, что сейчас изучается вариант, при котором мобилизованные граждане Украины смогут заключить контракт с четким сроком службы на прозрачных условиях. Например, те, кто были мобилизованы в 2022 году, получат возможность подписать контракт и уволиться через шесть месяцев. Граждане, мобилизованные в 2023 году, условно — через 10-12 месяцев, а мобилизованные в 2024 году — через более долгий период.

Палиса и добавил, что есть планы улучшения условий и для тех, кто воюет с 2022 года.

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