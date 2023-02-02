Еще один украинский актер поддержал Путина и войну в Украине

Родившаяся в Украине экс-звезда киносериала "Универ" Виталий Гогунский, как оказалось, никому не нужен сейчас в России и теперь прислуживает Кремлю. Актер поддержал кремлевскую агрессию и уже побывал на оккупированном Донбассе.

Виталий Гогунский (фото из открытых источников)

Как говорилось во время эфира на телеканале FreeДом, звезда сериала не учитывает, что родом из Кременчуга, который летом прошлого года оккупанты мощно обстреливали, он восхваляет преступный кремлевский режим.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

При этом после завершения сериала "Универ" о нем начинают забывать. Позвали только для интервью, чтобы обсуждать подробности скандального развода. После звездной популярности в сериале актеру непросто привыкнуть к реальности, что о нем начинают забывать.

Ввиду отсутствия работы в киноиндустрии, Гогунский принял решение поменять профессию и попробовать себя в роли певца. Но этот замысел не принес успеха. Поэтому теперь актер "светится" на телеэкранах и пропагандирует российские нарративы.

"При этой власти у меня все в жизни получается, все складывается", – рассказал опальный актер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса заявила, что готова с сыном ехать на войну в Украину. Киноактриса из РФ Наталья Бочкарева, которую зрители знают, как Дашу Букину из фильма "Счастливые вместе", сейчас уже не пользуется такой популярностью, как было. Как она призналась, когда завершались съемки сериала, у актрисы была возможность заработать до 10 тысяч долларов в смену. Теперь она только об этом мечтает. Как говорилось во время эфира телеканала FreeДОМ, чтобы иметь возможность зарабатывать какие-то деньги, актриса приняла решение уехать на территорию временно оккупированного Крыма. Бочкарева там играет роль в спектаклях. Еще российская актриса уже несколько раз наведывалась в Донецк и Луганск.