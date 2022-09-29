Еще один российский актер едет убивать украинцев: подробности

Российский артист, исполнивший известную ранее песню "Комарово", Игорь Скляр уезжает на войну в Украину. Совсем скоро он вступит в ряды оккупантов и уйдет на фронт. Об этом сам путинист рассказал в комментарии российским СМИ.

Актер Игорь Скляр (фото из открытых источников)

Несмотря на то, что Скляр снимался в украинских лентах, в частности, в фильме "Берегите женщин", 64-летний актер решил уехать на войну, чтобы убивать мирных жителей Украины.

Скляр заявил, что через три дня поедет на учебу, а затем и на войну.

"У нас загрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучения и вперед на баррикады!" — сказал Скляр РосСМИ.

Известно, что Игорь Скляр еще в 2014 году поддержал войну на Донбассе и аннексию Крыма. После чего в 2016 году его внесли в базу "Миротворец". А после полномасштабного вторжения РФ артист еще и поддержал убийственную войну Кремля против Украины.

Кроме того, он неоднократно публично заявлял, что не считает Украину независимой страной.

Игорь Скляр больше всего известен по роли в фильме "Мы из джаза", где он исполнил песню "Комарово". Также он снимался в таких лентах как "О вере", "МУР. Третий фронт", "Анна Павлова", "Подвиг Одессы", "Рататуй".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что звездный путинист готов уехать на войну против Украины. Популярный российский певец Тимати, всячески поддерживающий режим российского президента Владимира Путина, но любящий западные автомобили, одежду дорогих брендов и роскошную жизнь, заявил о готовности воевать против Украины. На своей странице в Instagram он рассказал, что сейчас находится в Москве и, в отличие от многих других россиян, не планирует никуда мигрировать, поскольку его место в стране-агрессоре.





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