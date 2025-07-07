Еще один НПЗ РФ в огне: куда попали ВСУ дронами

7 июля дальнобойные беспилотники украинской разведки поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод им. А. Шамара в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщает ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники в разведке.

НПЗ в Краснодарском крае РФ атаковали дальнобойные дроны. Фото: из открытых источников

Отмечается, что было попадание в один из технологических цехов предприятия. Поражение НПЗ подтверждают также и местные СМИ.

Ильский НПЗ им. А. Шамара – нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа. КНГК-ИНПЗ занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессора, и непосредственно задействован в ведении агрессивной войны против Украины, добавил собеседник в разведке.

Читайте также на портале "Комментарии" — после затяжной паузы неизвестные беспилотники снова атакуют НПЗ страны-агрессора. Так стало известно, что в России 22 мая оказался под массированным ударом Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Регион уже более суток подвергается налету дронов. Информацию в соцсети распространяют сами россияне.

По данным пабликов, за последний час в районе НПЗ вроде бы сбили пять дронов. Обломки рухнули по территории предприятия.

Как делятся в сети россияне, беспилотники летят на Рязань уже больше суток, что является самой массовой атакой на регион с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – в РФ вновь жаркий прилет: какой НПЗ в этот раз не уберегли россияне.



