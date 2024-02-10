"Еще не все потеряно": у Зеленского прокомментировали ситуацию в Авдеевке

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал дождаться военного анализа текущей ситуации в Авдеевке Донецкой области от нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перед тем, как делать преждевременные выводы, что "все потеряно".

За Авдеевку продолжаются бои. Фото из открытых источников

"Россия накапливает ресурс, который не жалко. Она тратит на то, чтобы идти вперед дрон, снаряд и мобилизованный. При чем в такой последовательности: сначала потратим много мобилизованных, потом дополнительно потратим снаряды, а в конце потратим дрон", — рассказал Михаил Подоляк. .

Советник главы ОПУ подчеркнул, что тактика оставления населенных пунктов один за другим будет неудачной, а украинские генералы принимают решение об уходе исходя из минимизации человеческих потерь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на ужасные жертвы, российская армия, похоже, приблизилась к взятию города Авдеевка Донецкой области, пишет The Telegraph. Издание отмечает, что на прошлой неделе российские войска достигли разрушенных окрестностей Авдеевки, что заставило мэра Виталия Барабаша признать критическую ситуацию в городе. Издание пишет, что в случае, если россияне захватят город, возникнут вопросы о том, ослабевают ли Вооруженные силы Украины, в частности, из-за уменьшения поддержки Запада.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если не будет новых поставок, запасы ракет для украинской противовоздушной обороны закончатся в марте. Американское издание The New York Times пишет, что украинские системы противовоздушной обороны, имеющие решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет, могут остаться без ракет уже в марте, если РФ будет продолжать обстрелы городов.