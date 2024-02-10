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"Еще не все потеряно": у Зеленского прокомментировали ситуацию в Авдеевке

В ОПУ не считают ситуацию в Авдеевке безнадежной

сегодня, 20:09
Автор:
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Марьян Ощановский
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал дождаться военного анализа текущей ситуации в Авдеевке Донецкой области от нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перед тем, как делать преждевременные выводы, что "все потеряно".

"Еще не все потеряно": у Зеленского прокомментировали ситуацию в Авдеевке

За Авдеевку продолжаются бои. Фото из открытых источников

"Россия накапливает ресурс, который не жалко. Она тратит на то, чтобы идти вперед дрон, снаряд и мобилизованный. При чем в такой последовательности: сначала потратим много мобилизованных, потом дополнительно потратим снаряды, а в конце потратим дрон", — рассказал Михаил Подоляк. .

Советник главы ОПУ подчеркнул, что тактика оставления населенных пунктов один за другим будет неудачной, а украинские генералы принимают решение об уходе исходя из минимизации человеческих потерь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на ужасные жертвы, российская армия, похоже, приблизилась к взятию города Авдеевка Донецкой области, пишет The Telegraph. Издание отмечает, что на прошлой неделе российские войска достигли разрушенных окрестностей Авдеевки, что заставило мэра Виталия Барабаша признать критическую ситуацию в городе. Издание пишет, что в случае, если россияне захватят город, возникнут вопросы о том, ослабевают ли Вооруженные силы Украины, в частности, из-за уменьшения поддержки Запада.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если не будет новых поставок, запасы ракет для украинской противовоздушной обороны закончатся в марте. Американское издание The New York Times пишет, что украинские системы противовоздушной обороны, имеющие решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет, могут остаться без ракет уже в марте, если РФ будет продолжать обстрелы городов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PemHNMFb7EE
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сегодня, 20:36

От якби сформували частини з юдейців! Навіть не повністю, хоча б частково, в пропорції як у житті - тоді б і подивились. Тому що у юдейців інші, більш важливі, конституційні обов'язки. Вони знадобляться після війни, для відродження населення, тобто - запліднення українок. Якщо ті не погодяться, як в нацистській Германії: "Хочу дитину від Фюрера Ze, Янелохів, Янетряпок", можна коліна прострілювати або м'якше: штрафувати, рахунки блокувати, позбавляти прав на працю і лікування, ... Обрізані, понад усе! Вже zginęła Україна!

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