Еще на одном направлении критическая ситуация: враг пытается перерезать автодороги

Российские оккупанты продолжают сильные накаты и мясные штурмы в районе Цукурино и на самое село, отмечает военкор Богдан Мирошников.

Война в Украине

"Успехи есть и там, и там", — отметил он.

По его словам, основная задача российских оккупантов — это продвижение вдоль железной дороги на Вишневое и западные окраины Селидового, чтобы перерезать два из трех автодорог, которые ведут в город и остаются под контролем.

Еще один путь (и главный, трасса Селидово-Покровск) враг будет пытаться перерезать продвижением от Новогродовки и Мариновки. Запасной вариант – это обход Лисовки с юго-запада и захват Даченского. Это пока у врага не получается, этот участок наши воины держат крепко!" – отметил Мирошников.

Что касается ситуации в Угледаре, то, по словам Мирошникова, ситуация там действительно критическая.

"В целом город уже под контролем врага, но тот мешок на самом Угледаре не заканчивается", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Угледаре действительно сложилась критическая ситуация. 1 октября аналитический ресурс DeepState заявил о выходе украинских военных из Угледара. Военнослужащие 72-й ОМБр сообщили, что часть города до сих пор находится под контролем украинских сил, а они сами не получали приказа о выходе из Угледара. При этом украинский лейтенант с позывным "Алекс" указывает, что точка невозврата по ситуации в Угледаре произошла около недели назад. По словам офицера, командирам за Угледар "надо было думать раньше", когда начался "кипиш на флангах". Однако военный указывает, что "если всех пацанов ложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодна, то следующие рубежи некому будет держать".





