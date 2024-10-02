Еще на одном направлении критическая ситуация: враг пытается перерезать автодороги

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Ткачик Олеся
Российские оккупанты продолжают сильные накаты и мясные штурмы в районе Цукурино и на самое село, отмечает военкор Богдан Мирошников.
Война в Украине
По его словам, основная задача российских оккупантов — это продвижение вдоль железной дороги на Вишневое и западные окраины Селидового, чтобы перерезать два из трех автодорог, которые ведут в город и остаются под контролем.
Что касается ситуации в Угледаре, то, по словам Мирошникова, ситуация там действительно критическая.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Угледаре действительно сложилась критическая ситуация. 1 октября аналитический ресурс DeepState заявил о выходе украинских военных из Угледара. Военнослужащие 72-й ОМБр сообщили, что часть города до сих пор находится под контролем украинских сил, а они сами не получали приказа о выходе из Угледара. При этом украинский лейтенант с позывным "Алекс" указывает, что точка невозврата по ситуации в Угледаре произошла около недели назад. По словам офицера, командирам за Угледар "надо было думать раньше", когда начался "кипиш на флангах". Однако военный указывает, что "если всех пацанов ложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодна, то следующие рубежи некому будет держать".
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