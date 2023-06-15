Еще две страны объединились, чтобы поддержать военный потенциал Украины

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Норвегии, передает портал "Комментарии".



Украина получит тысячи артиллерийских снарядов от стран-партнеров. Фото из открытых источников

Таким образом, Норвегия отдает 7000 снарядов из собственных запасов, а Дания – заряды к ним, разрядники, запалы и огнепроводные трубки. Вышеперечисленное уже отправлено в Украину.

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"Украина остро нуждается в артиллерийских боеприпасах. Поэтому мы приняли решение объединить усилия с Данией для очередной помощи, чтобы украинское государство получило боеприпасы как можно быстрее", — отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грамм.

До этого Норвегия передала нашей стране 20 000 артиллерийских снарядов. Вместе с сегодняшней поддержкой, это государство отправило в Украину, всего 27 000 артиллерийских снарядов самостоятельно, и 17 000 вместе с Данией.

"Украина все еще нуждается в боеприпасах в своей борьбе против Российской Федерации. Дания, вместе с другими странами ЕС и НАТО, находится в процессе согласования ряда важных мер. Вместе с Норвегией мы можем отправить более 9000 артиллерийских снарядов в полном комплекте в течение короткого времени ", – сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В общем же, полученную помощь можно будет использовать в нескольких типах артиллерии, в том числе и в M109, ранее направленную Норвегией.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Великобритания заинтриговала новыми дронами для Украины . Новые дроны прибудут в Украину уже в июле. В Министерстве обороны Британии показали видео с новыми беспилотниками, которые вскоре поступят на вооружение ВСУ. В сообщении говорится, что дроны были официально представлены только летом 2022 года и войдут в пакет военной помощи, который был анонсирован в феврале 2023 года. Первые партии новых дронов будут доставлены в Украину уже в следующем месяце.