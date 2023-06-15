Еще две страны объединились, чтобы поддержать военный потенциал Украины

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Белоокая Ира
Об этом говорится в сообщении министерства обороны Норвегии, передает портал "Комментарии".
Украина получит тысячи артиллерийских снарядов от стран-партнеров. Фото из открытых источников
Таким образом, Норвегия отдает 7000 снарядов из собственных запасов, а Дания – заряды к ним, разрядники, запалы и огнепроводные трубки. Вышеперечисленное уже отправлено в Украину.
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До этого Норвегия передала нашей стране 20 000 артиллерийских снарядов. Вместе с сегодняшней поддержкой, это государство отправило в Украину, всего 27 000 артиллерийских снарядов самостоятельно, и 17 000 вместе с Данией.
В общем же, полученную помощь можно будет использовать в нескольких типах артиллерии, в том числе и в M109, ранее направленную Норвегией.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Великобритания заинтриговала новыми дронами для Украины . Новые дроны прибудут в Украину уже в июле. В Министерстве обороны Британии показали видео с новыми беспилотниками, которые вскоре поступят на вооружение ВСУ. В сообщении говорится, что дроны были официально представлены только летом 2022 года и войдут в пакет военной помощи, который был анонсирован в феврале 2023 года. Первые партии новых дронов будут доставлены в Украину уже в следующем месяце.
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