ЕС тянет с 8-м пакетом санкций против РФ: что должно быть в нем, чтобы остановить агрессора

ЕС завершает разработку восьмого пакета санкций против РФ. Почему дело идет так туго? Какие удары нужно нанести по агрессору, чтобы это было более чем чувствительно? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Полное эмбарго на нефть и отказ от российского газа являются одними из важнейших составляющих экономического давления на агрессора

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно объясняет, что по меркам ЕС – и так введены беспрецедентные санкции против РФ. Еще полгода назад представить даже такие было сложно.

"При этом, – отмечает она, – все понимают, что пока у страны-агрессора остается источник дохода в виде энергоресурсов (прежде всего – нефть), то Россия будет экономить на всём, но продолжит войну. Полное эмбарго на нефть и отказ от российского газа (который и так происходит, прием руками самой РФ) являются одними из важнейших составляющих экономического давления на агрессора".

В ЕС, продолжает аналитик, очень долго дискутировался вопрос установления потолка цены на нефть (независимо от того, российская она или нет). Похоже, удалось достичь предварительной договоренности и по этой теме, и по поводу ограничения поставок нефти именно из РФ. И это будет одним из важных пунктов восьмого пакета санкций, уверена Олеся Яхно.

"Естественно, будут там и санкции против физических и юридических лиц – ответ на псевдореферендуы, попытки аннексии, продолжение войны. Также ограничения коснуться технологий, всего, что имеет к ним отношения – того, что РФ может использовать для своего ВПК, а значит для продолжения войны, – отмечает эксперт. – Традиционно есть страны, которые больше всего упираются введению новых санкций против страны-агрессора. Прежде всего – это Венгрия, которая и так получила массу исключений из правил в принятии тех или иных решений. В этот раз к ней подключились Греция, Кипр и Мальта, имеющие судоходную индустрию и как транзитеры зарабатывающие на поставках российской нефти. Однако псевдореферендумы и последующие решения Кремля в этом русле, а также то, что РФ подозревается в подрыве газопроводов "Северного потока", может сменить настроения европейцев на более жесткие. Уже слишком явно Россия демонстрирует свою недоговопроспосбность, неадекватность, действуя во многом себе в ущерб".

Так или иначе – Западу придется сокращать энергетическую зависимость от России, уверена аналитик. Будь то газ или нефть.

"В последнее время актуализировалась еще одна проблема. Думаю, она найдет отражение в восьмом пакете санкций, который предварительно должен быть согласован до 7 октября. Речь о том, что РФ обходит санкции за счет третьих стран. Что те же Китай и Индия покупают российские нефть и газ со значительной скидкой. Что страна-агрессор через перерегистрацию суден, чем какие-то компании-прокладки в ряде стран продолжает обходить санкции. Это надо пресекать, вводить механизмы вторичных санкций – против государств, помогающих РФ обходить ограничения", – констатирует Олеся Яхно.

Но главное сейчас – установление верхней цены на нефть, считает она.

"Из того, что я наблюдала с начала вторжения и появления новых и новых санкционных пакетов – это один из вопросов, который обсуждался всё время и по которому было тяжело найти согласия. Если найдут – это будет отлично", – уверена аналитик.

ЕС, по примеру США, следует обратить внимание на реализацию санкционного давления и уклонение от санкций через иностранных агентов

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос размышляет так:

"Пакет "нефтяных" санкций – желаемый шаг. Однако, понимая, что эффект санкций носит затяжной характер, не стоит ожидать, что расширение количества ограничений ускорит результат".

По мнению эксперта, ЕС, по примеру США, следует обратить внимание на реализацию санкционного давления и уклонение от санкций через иностранных агентов. От подчеркивает, что приобретает всё большее значение именно реализация действующих санкций, соучастие третьих стран в помощи России избавляться от этого давления.

"Еще три месяца назад США определили страны, через которые запрещенные импортные товары попадают в Россию и Беларусь. Среди них: Турция, Грузия, Китай, Израиль, Армения, Бразилия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, ОАЭ, Узбекистан. Но ведь в эти страны в части случаев товары попадали и от европейских партнеров, – отмечает Андрей Кривонос. – Текущей задачей должен быть вопрос контроля за соблюдением давления с признанием России страной-террористом (статус спонсор терроризма для них мало) и корректировкой процедур финансового мониторинга, отслеживания цепочек поставок и так далее".

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