ЕС согласился выделить рекордную сумму на оружие для Украины

Сегодня ЕС официально объявил о намерении выделить около 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает портал "Комментарии".

Во Львове подписали историческое соглашение – передаче Украине 1 миллиард евро от замороженных российских активов

Он отметил, что оружие для Украины будет закуплено за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.

В частности, по словам главы правительства:

● 1 млрд евро из этой суммы будет направлено на закупку оружия по так называемой "датской модели" – непосредственно у украинских производителей. Это не только усугубит способность Украины к защите, но и будет стимулировать экономику и инновации в нашем ОПК;

● более 600 млн евро будет направлено на артиллерию и боеприпасы;

● более 200 млн евро – на усиление украинской ПВО.

"Благодарим ЕС за это дальновидное решение, лидерство и поддержку. Особая благодарность Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовывать закупки украинского оружия на сумму 1 млрд евро", — отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, что во Львове министры иностранных дел ЕС одобрили создание спецтрибунала по преступлению агрессии России. Принятая сегодня Львовская декларация дает старт, а будущее подписание соглашения между Украиной и Советом Европы поставит финальную точку в запуске трибунала.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, за войну должна быть ответственность.

"Это – высшее моральное наследие ХХ века: должна быть ответственность. Особенно – ответственность за войну. Если даже одна война останется безнаказанной, придут новые войны. Именно поэтому Путин и начал полномасштабную войну против Украины – он избежал наказания за предыдущие войны как бандит, ни разу не отвечавший за совершенное. Этого больше нельзя допустить. И сегодня прямо перед вами стоит решение. Решение создать механизм, способный предотвратить будущие войны – через привлечение к ответственности. Решение создать трибунал – трибунал о преступлении агрессии, совершенном Россией против Украины.

И сегодня, когда во Львове собрались представители более 40 стран, я призываю всю Европу и наших демократических друзей в мире оказать политическую поддержку этому решению", – отметил глава украинского государства.