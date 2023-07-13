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ЕС рассматривает возможность отправки в Украину военных: о ком идет речь

ЕС планирует "сделать скачок" в политике поддержки Украины

сегодня, 11:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Европейский Союз активно изучает вопрос отправки в Украину военных инструкторов. Однако это произойдет, когда "позволят условия". Точные сроки пока что не называются. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "El Pais".

ЕС рассматривает возможность отправки в Украину военных: о ком идет речь

Военные инструкторы ЕС. Фото: Getty Images

Издание отмечает, что ЕС планирует усилить политику поддержки Украины. В частности, дипломатическая европейская служба, которую возглавляет Жозеп Боррель, хочет помочь усилить противовоздушную оборону Украины и увеличить финансирование для закупки передового вооружения.


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"Включая ракеты и боевые самолеты", — говорится в документе дипломатической службы, который цитирует El Pais.

Также Брюссель хочет расширить европейскую миссию по подготовке украинских войск. Сейчас она базируется в Германии и Польше, но позже ее хотят также перевести в Украину, когда "позволят обстоятельства".

Издание отмечает, что подобную формулировку с условиями использовали союзники на саммите НАТО, поэтому, вероятно, миссию переведут в Украину после окончания войны.

По данным СМИ, в документе дипломатической службы ЕС также говорится о "обязательствах безопасности" перед Украиной. Предлагается усилить помощь в ремонте оборудования, которое получила украинская армия, разминировании, поддержка кибербезопасности для борьбы с гибридными угрозами, дезинформацией и вмешательством.

Читайте также на портале "Комментарии" — подводя итоги двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе, президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что хоть мы не получили приглашение в Альянс, зато нам точно дали понять, что мы там будем. Правда, пока – не ясно, когда именно. Однозначно – после войны, выстоять в которой нам обещали все партнеры, в том числе, закрепив это в гарантиях безопасности для Украины от "Большой семерки". Главными выводами после саммита с изданием "Комментарии" поделились эксперты.




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Источник: https://elpais.com/internacional/2023-07-13/bruselas-plantea-enviar-instructores-militares-a-ucrania-cuando-las-circunstancias-lo-permitan.html
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