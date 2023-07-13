ЕС рассматривает возможность отправки в Украину военных: о ком идет речь

Европейский Союз активно изучает вопрос отправки в Украину военных инструкторов. Однако это произойдет, когда "позволят условия". Точные сроки пока что не называются. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "El Pais".

Военные инструкторы ЕС. Фото: Getty Images

Издание отмечает, что ЕС планирует усилить политику поддержки Украины. В частности, дипломатическая европейская служба, которую возглавляет Жозеп Боррель, хочет помочь усилить противовоздушную оборону Украины и увеличить финансирование для закупки передового вооружения.

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"Включая ракеты и боевые самолеты", — говорится в документе дипломатической службы, который цитирует El Pais.

Также Брюссель хочет расширить европейскую миссию по подготовке украинских войск. Сейчас она базируется в Германии и Польше, но позже ее хотят также перевести в Украину, когда "позволят обстоятельства".

Издание отмечает, что подобную формулировку с условиями использовали союзники на саммите НАТО, поэтому, вероятно, миссию переведут в Украину после окончания войны.

По данным СМИ, в документе дипломатической службы ЕС также говорится о "обязательствах безопасности" перед Украиной. Предлагается усилить помощь в ремонте оборудования, которое получила украинская армия, разминировании, поддержка кибербезопасности для борьбы с гибридными угрозами, дезинформацией и вмешательством.

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