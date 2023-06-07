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ЕС поддержит Украину в ликвидации последствий крушения на Каховской ГЭС: каким образом

ЕС предоставит Украине лодки и водоочистные станции для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

сегодня, 10:50
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Автор:

Белоокая Ира

Проанонсировала предоставление гуманитарной помощи украинскому государству Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Об этом она сообщила в Twtter, передает портал "Комментарии".

ЕС поддержит Украину в ликвидации последствий крушения на Каховской ГЭС: каким образом

Урсула фон дер Ляйен. Фото из открытых источников

В сообщении Глава Европейской комиссии подчеркнула, что России придется заплатить за военные преступления, совершенные на территории Украины. А виновные в теракте будут наказаны.


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"Разрушение дамбы, возмутительное нападение на гражданскую инфраструктуру, подвергает опасности тысячи жителей Херсонщины", — отметила Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, Украина получит от Европейского Союза: лодки, мобильные водоочистные станции, насосы для откачки воды и пожарные рукава.

Напомним, "Комментарии" писали, - Сунак поговорит с Байденом: чем обещают помочь Украине Сунак поговорит с Байденом, как сделать украинскую ПВО еще сильнее. Во время визита в Вашингтон премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведет переговоры с президентом США Джо Байденом по поводу дальнейших поставок военной техники для Украины.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что мы этого не оставим: Байден прокомментировал подрыв Каховской ГЭС Президент США Байден пообещал не оставить без ответа подрыв Каховской ГЭС и помочь Украине. Президент США Джо Байден впервые отреагировал на произошедший вчера подрыв российскими войсками Каховской ГЭС 6 июня.

Как писали "Комментарии", — Как отреагировал мир на подрыв Каховской ГЭС – что ждет виновников теракта Украинской дипломатии необходимо серьезно поработать, используя этот страшный случай как возможность дополнительного давления на наших партнеров.



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