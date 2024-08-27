ЕС обсуждает отправку военных инструкторов в Украину: какие страны за, а кто против

Члены Европейского Союза встретятся в ближайшее время, чтобы обсудить возможность отправить своих военных инструкторов в Украину. Среди стран ЕС образовалось два лагеря. Одни указывают на риски, которые может нести отправка иностранных инструкторов в Украину, в то время как другие настаивают на необходимости помочь Киеву.



ЕС может отправить иностранных инструкторов в Украину Фото из открытых источников

Украина в конце мая направила письмо главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю принять решение по отправке иностранных инструкторов в Украину. По информации немецкого издания WELT AM SONNTAG, министры иностранных дел и обороны Европейского Союза впервые обсудят этот вопрос на следующей неделе, а окончательное решение будет принято не позднее ноября.

В середине ноября мандат нынешней Европейской тренировочной миссии для украинских военных должен продлиться на два года. Таким образом, ЕС может расширить документ и официально привлечь своих солдат к тренировкам на территории Украины.

Первые неформальные дискуссии по этому вопросу возникли в июле. Благодаря им сформировалось две группы стран. Франция призывает выполнить просьбу Киева и отправить своих инструкторов в Украину. Париж поддерживают страны Балтии, Польша, Швеция и Дания. В то же время противостоит этому Германия, которую поддерживают Венгрия, Австрия, Словения и Мальта.

Основной аргумент лагеря во главе Германии состоит в том, что Россия может признать иностранных инструкторов на территории Украины законными целями и атаковать их.

"Тот факт, что Россия может достичь любой части Украины с помощью баллистических ракет и беспилотников, приведет к самому высокому уровню угрозы для военного персонала ЕС", — анализирует дипломатическая служба ЕС и указывает, что для иностранных инструкторов в любом случае нужны "надежные планы эвакуации".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный объяснил, что не так с подготовкой украинских солдат за границей.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на возможную отправку иностранных инструкторов в Украину.



