ЕС обещает поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но есть нюанс

В штаб-квартире НАТО уже сейчас прогнозируют возможные изменения курса США после президентских выборов, что может сказаться на поддержке Киева в войне против Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Альянсе и западных чиновников.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Отмечается, что европейские лидеры ждут возможного возвращения президента, который критиковал НАТО и угрожал отвернуться от ближайших военных и дипломатических партнеров Вашингтона. При этом хотя мало кто из политиков ожидает, что с приходом Трампа США выйдут из Альянса, многие опасаются более трансакционного или непостоянного подхода к НАТО.

В свою очередь европейский дипломат сравнил новое командование в Украине с переходом цепочки поставок из рук США в руки НАТО.

"Даже президент Камала Гаррис была бы чем-то вроде знака вопроса. Кандидат от Демократической партии заявила о своей "непоколебимой" поддержке Украины, и европейские чиновники ожидают, что она в целом продолжит политику администрации Байдена. Но, чтобы получить дополнительное финансирование, ей понадобится поддержка Конгресса, и в зависимости от результатов выборов и настроения в стране это может стать еще сложнее, чем было", — говорится в публикации.

Авторы констатируют, что, хотя большинство во многих европейских странах все еще поддерживает поставку оружия Украине, эта поддержка со временем ослабла. Так, по данным соиологов, в Германии, которая является вторым по масштабам военным партнером Киева после США, доля людей, которые говорят, что финансовая поддержка Украины слишком высока, выросла почти вдвое — с 21 процента на первых неделях войны до 41 процента в начале этого года.

"Возможно, с самого начала не было четко сообщено, что мы делаем не краткосрочные действия, что это что-то долгосрочное", — сказал старший экономист Немецкого экономического института Томас Обст.

Высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что, если Альянс в следующем году потратит миллиарды на Украину, это будет трудно для каждой страны-члена.

"Мы не делаем добро; в наших интересах, чтобы Путин не победил. Но чем дольше это продолжается, тем труднее вам придется работать, чтобы сохранить поддержку, потому что тем больше будет голосов, которые скажут: "Почему мы затягиваем этот конфликт?" — пояснил собеседник издания.

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