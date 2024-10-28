ЕС обещает поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но есть нюанс

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Кравцев Сергей
В штаб-квартире НАТО уже сейчас прогнозируют возможные изменения курса США после президентских выборов, что может сказаться на поддержке Киева в войне против Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Альянсе и западных чиновников.
Европейский Союз. Фото: из открытых источников
Отмечается, что европейские лидеры ждут возможного возвращения президента, который критиковал НАТО и угрожал отвернуться от ближайших военных и дипломатических партнеров Вашингтона. При этом хотя мало кто из политиков ожидает, что с приходом Трампа США выйдут из Альянса, многие опасаются более трансакционного или непостоянного подхода к НАТО.
В свою очередь европейский дипломат сравнил новое командование в Украине с переходом цепочки поставок из рук США в руки НАТО.
Авторы констатируют, что, хотя большинство во многих европейских странах все еще поддерживает поставку оружия Украине, эта поддержка со временем ослабла. Так, по данным соиологов, в Германии, которая является вторым по масштабам военным партнером Киева после США, доля людей, которые говорят, что финансовая поддержка Украины слишком высока, выросла почти вдвое — с 21 процента на первых неделях войны до 41 процента в начале этого года.
Высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что, если Альянс в следующем году потратит миллиарды на Украину, это будет трудно для каждой страны-члена.
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