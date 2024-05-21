ЕС хочет начать переговоры с Украиной о вступлении в июне: теперь все зависит от одной страны

В Европейском Союзе планируют начать переговоры по вступлению Украины в блок уже в июне. Вся проблема заключается в том, что все еще не достигнуто консенсуса с Венгрией по этому вопросу. На Будапешт оказывают давление, чтобы он отказался от своей оппозиции по поводу заявки Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, сейчас за кулисами дипломаты ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в блок. По словам европейских дипломатов, которые знакомы с этим вопросом, цель состоит в том, чтобы официальные переговоры начались уже 25 июня.

"По словам дипломатов, и Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине", — добавляет Politico.

Издание напоминает, что после переговоров в апреле между главой Офиса президента Андреем Ермаком, а также главой Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петером Сийярто, согласно украинскому пресс-релизу, стороны отметили положительную динамику диалога.

В то же время один из дипломатов ЕС считает, что Будапешт, вероятно, желает "положить конец" переговорам о вступлении Украины в блок до того, как он начнет полугодовое председательство в Совете ЕС в июле.

"Украина и ее сторонники в ЕС призывают к проведению межправительственной конференции между Брюсселем и Киевом до того, как 1 июля Венгрия возьмет на себя ротационное председательство в Совете ЕС", — добавляет издание.

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