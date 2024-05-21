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ЕС хочет начать переговоры с Украиной о вступлении в июне: теперь все зависит от одной страны

И Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы снять все преграды на пути к членству Украины

сегодня, 10:32
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Кравцев Сергей
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В Европейском Союзе планируют начать переговоры по вступлению Украины в блок уже в июне. Вся проблема заключается в том, что все еще не достигнуто консенсуса с Венгрией по этому вопросу. На Будапешт оказывают давление, чтобы он отказался от своей оппозиции по поводу заявки Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

ЕС хочет начать переговоры с Украиной о вступлении в июне: теперь все зависит от одной страны

Украина - ЕС. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, сейчас за кулисами дипломаты ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в блок. По словам европейских дипломатов, которые знакомы с этим вопросом, цель состоит в том, чтобы официальные переговоры начались уже 25 июня.

"По словам дипломатов, и Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине", — добавляет Politico.

Издание напоминает, что после переговоров в апреле между главой Офиса президента Андреем Ермаком, а также главой Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петером Сийярто, согласно украинскому пресс-релизу, стороны отметили положительную динамику диалога.

В то же время один из дипломатов ЕС считает, что Будапешт, вероятно, желает "положить конец" переговорам о вступлении Украины в блок до того, как он начнет полугодовое председательство в Совете ЕС в июле.

"Украина и ее сторонники в ЕС призывают к проведению межправительственной конференции между Брюсселем и Киевом до того, как 1 июля Венгрия возьмет на себя ротационное председательство в Совете ЕС", — добавляет издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — удастся ли договориться с Венгрией: что станет решающим на пути к членству Украины в ЕС.




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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-eu-membership-talks-june-diplomacy-eu-accession-negotiations/#:~:text=Hungary%20faces%20renewed%20pressure%20to%20drop%20its%20opposition%20to%20Kyiv's%20accession%20bid.&text=Brussels%20officials%20are%20pushing%20
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