logo

BTC/USD

107719

ETH/USD

3828.86

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ермак жестко обратился к Западу из-за зверской атаки РФ: срочное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Ермак жестко обратился к Западу из-за зверской атаки РФ: срочное заявление

Ермак подчеркнул, что Украина уже давно приняла предложение США о прекращении огня, в то время как агрессорка Россия его игнорирует.

22 октября 2025, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Этой ночью и утром российские военные снова атаковали мирное население Украины с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. Эти преступные действия, как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, являются типичным проявлением агрессии террористического режима, пытающегося скрыть свою истинную сущность под маской государства.

Ермак жестко обратился к Западу из-за зверской атаки РФ: срочное заявление

Фото: из открытых источников

Ермак подчеркнул, что Украина давно поддержала инициативу США по прекращению огня, однако Россия – агрессорка – намеренно игнорирует это предложение. По его словам, Москва сознательно продолжает убийства мирных граждан и этого недостаточно просто осуждать – необходимы более решительные и скоординированные действия международного сообщества, чтобы заставить Кремль прекратить военные преступления.

" Основой этой войны является длительный курс России на распространение ненависти и агрессии, начавшийся еще после 1991 года " , — подчеркнул глава ОП.

Утром 22 октября российские оккупанты снова запустили ракетные удары по территории Украины, что повлекло серию взрывов в нескольких городах. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Особенно угрожающей стала активизация российской авиации: самолеты МиГ-31К, несущие аэробалистические ракеты "Кинжал", были замечены в воздухе. Военные зафиксировали движение скоростных ракет, следующих по меньшей мере в направлении Киева.

Жители Полтавы сообщали о звуках взрывов уже с самого утра, а также в столице раздавались взрывы на фоне ракетных атак. Эти события свидетельствуют о непрерывной агрессии России против мирных украинцев и подчеркивают острую необходимость усиления международной поддержки для защиты Украины.

Как уже писали "Комментарии", военный эксперт Игорь Романенко считает, что прогнозы специалистов о том, что российские FPV дроны за полгода смогут преодолевать до 100 км и угрожать крупным городам, имеют основания для осуществления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости