Ермак жестко обратился к Западу из-за зверской атаки РФ: срочное заявление

Этой ночью и утром российские военные снова атаковали мирное население Украины с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. Эти преступные действия, как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, являются типичным проявлением агрессии террористического режима, пытающегося скрыть свою истинную сущность под маской государства.

Фото: из открытых источников

Ермак подчеркнул, что Украина давно поддержала инициативу США по прекращению огня, однако Россия – агрессорка – намеренно игнорирует это предложение. По его словам, Москва сознательно продолжает убийства мирных граждан и этого недостаточно просто осуждать – необходимы более решительные и скоординированные действия международного сообщества, чтобы заставить Кремль прекратить военные преступления.

" Основой этой войны является длительный курс России на распространение ненависти и агрессии, начавшийся еще после 1991 года " , — подчеркнул глава ОП.

Утром 22 октября российские оккупанты снова запустили ракетные удары по территории Украины, что повлекло серию взрывов в нескольких городах. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Особенно угрожающей стала активизация российской авиации: самолеты МиГ-31К, несущие аэробалистические ракеты "Кинжал", были замечены в воздухе. Военные зафиксировали движение скоростных ракет, следующих по меньшей мере в направлении Киева.

Жители Полтавы сообщали о звуках взрывов уже с самого утра, а также в столице раздавались взрывы на фоне ракетных атак. Эти события свидетельствуют о непрерывной агрессии России против мирных украинцев и подчеркивают острую необходимость усиления международной поддержки для защиты Украины.

