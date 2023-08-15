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Ермак сообщил, какое открытие сделали после ракетных атак России

Этой ночью россияне обстреляли Украину, в частности ракетами Х-101

сегодня, 17:48
Автор:
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Константин Куликов
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Украина настаивает на необходимости более жестких санкций по отношению к России. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ермак сообщил, какое открытие сделали после ракетных атак России

Андрей Ермак

По его словам, этой ночью россияне обстреляли Украину, в частности ракетами Х-101. Как выяснилось, эти ракеты были изготовлены россиянами уже в текущем году. При этом в ракетах, выпущенных в апреле, приблизительно тридцать иностранных микросхем.


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Комментируя эту ситуацию, Андрей Ермак отметил:

"Уже были введены ограничения, но санкции нужно усиливать, чтобы Россия не могла получать критические компоненты и производить ракеты. Группа Макфола-Ермака предоставляет соответствующие предложения", — отметил чиновник.

Ракета Х-101 — стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Разработано конструкторским бюро "Радуга" (1995-2013).

Двигатель расположен внутри ракеты. Ракета выполнена на новой технологической основе, имеет согласно заявлениям российских чиновников исключительно российское комплектование. Использует комбинированную систему наведения: инерционная система с оптико-электронной коррекцией; на конечном участке используется головка самонаведения. Может получать комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели. В отличие от ракет предыдущего поколения есть принципиальная возможность изменения цели, когда ракета еще летит. Ядерный вариант (Х-102) несет боеголовку мощностью, по разным сведениям, 250 килотон или 1 мегатонну. Приблизительно с конца ноября 2022 года Силы обороны Украины стали замечать в обломках ракет устройства Л-504 для отстрела радиолокационных ловушек. Таким образом, российские инженеры ищут способ прорыва противовоздушной обороны. По результатам испытаний, ракета имеет круговое вероятное отклонение (КВВ) 7 м на дальности 5500 км. Теоретически ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м.

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