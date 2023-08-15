Ермак сообщил, какое открытие сделали после ракетных атак России

Украина настаивает на необходимости более жестких санкций по отношению к России. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.



Андрей Ермак

По его словам, этой ночью россияне обстреляли Украину, в частности ракетами Х-101. Как выяснилось, эти ракеты были изготовлены россиянами уже в текущем году. При этом в ракетах, выпущенных в апреле, приблизительно тридцать иностранных микросхем.

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Комментируя эту ситуацию, Андрей Ермак отметил:

"Уже были введены ограничения, но санкции нужно усиливать, чтобы Россия не могла получать критические компоненты и производить ракеты. Группа Макфола-Ермака предоставляет соответствующие предложения", — отметил чиновник.

Ракета Х-101 — стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Разработано конструкторским бюро "Радуга" (1995-2013).

Двигатель расположен внутри ракеты. Ракета выполнена на новой технологической основе, имеет согласно заявлениям российских чиновников исключительно российское комплектование. Использует комбинированную систему наведения: инерционная система с оптико-электронной коррекцией; на конечном участке используется головка самонаведения. Может получать комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели. В отличие от ракет предыдущего поколения есть принципиальная возможность изменения цели, когда ракета еще летит. Ядерный вариант (Х-102) несет боеголовку мощностью, по разным сведениям, 250 килотон или 1 мегатонну. Приблизительно с конца ноября 2022 года Силы обороны Украины стали замечать в обломках ракет устройства Л-504 для отстрела радиолокационных ловушек. Таким образом, российские инженеры ищут способ прорыва противовоздушной обороны. По результатам испытаний, ракета имеет круговое вероятное отклонение (КВВ) 7 м на дальности 5500 км. Теоретически ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м.

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