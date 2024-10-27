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Ермак рассказал об увольнении Залужного и Кулебы

Госслужащие должны быть способны работать «24 часа в сутки под давлением»

сегодня, 17:45
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Лиля Воробьева

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал увольнение бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По его словам, решение было принято с учетом "внутренних соображений". Эту информацию Ермак предоставил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Ермак рассказал об увольнении Залужного и Кулебы

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

Ермак отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве осталась "лишь небольшая группа людей", которая продолжала работать непрерывно. Он подчеркнул, что государственные служащие должны быть постоянно в распоряжении страны, готовыми к "тотальным физическим и моральным усилиям".

Он также добавил, что все должностные лица должны быть способны работать "24 часа в сутки под давлением", ведь в этом нуждается ситуация, и именно так, как военнослужащие на фронте, рискующие своей жизнью.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ермак назвал страны, на которые Россия может напасть следующими . Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сделал острое заявление о потенциальных последствиях нерешительности в ответ на российскую агрессию. Вовлечение Северной Кореи в войну против Украины, по словам Ермака, может стать предвестником дальнейшей эскалации конфликта, который может перекинуться на другие европейские страны.

Ермак подчеркнул, что нерешительность в ответах может создать угрозу не только Украине, но и странам Балтии и Балкан. По его словам, если Украина не сможет умерить агрессию, следующей целью России могут стать эти регионы.

Также "Комментарии" писали о том, что Ермак раскрывает правду о Курской операции . Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Corriere Della Sera рассказал о том, как украинские войска смогли продемонстрировать слабые стороны российских военных во время операции в Курской области.



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Источник: https://www.corriere.it/esteri/24_ottobre_27/yermak-intervista-93e69859-37b9-4b67-9b0d-042e4e5cdxlk.shtml
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