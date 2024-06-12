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Ермак рассказал, когда Россию могут пригласить на Саммит мира

Россия может принять участие в следующем Саммите мира, если будет согласован план для окончания войны в Украине.

сегодня, 14:55
Автор:
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Slava Kot
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Перед первым Саммитом мира в Швейцарии руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, когда Украина планирует присоединить Россию к началу мирных переговоров для окончания войны. По его словам, это может произойти на втором Саммите мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на N-TV.

Ермак рассказал, когда Россию могут пригласить на Саммит мира

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак по видеосвязи пообщался с европейскими СМИ и ответил на несколько вопросов о возможности мирных переговоров. По словам главы Офиса президента, у Украины "плохой опыт" переговоров с Россией в предыдущих форматах, поэтому окончание войны должно опираться на международную согласованную карту, а также быть на международном праве.

"На втором саммите мы будем работать со всеми коллегами, со всеми странами, которые будут заинтересованы в участии. Мы планируем вместе подготовить общий план, который будет поддержан всеми ответственными странами", — сказал Ермак.

По его словам, после согласования такого "реального плана", его будет "трудно обжаловать" и он станет "настоящей дорожной картой, как остановить эту войну". Ермак подчеркнул, что в таком случае Россия также может присоединиться к следующему международному саммиту.

"Мы ищем возможность на втором саммите пригласить представителя России", – добавил Ермак.

По словам Ермака, Украина хочет благодаря таким мирным саммитам освободить территории, вернуть людей, в том числе и детей, а также добиться справедливости.

Напомним, что первый саммит мира в Швейцарии пройдет 15 и 16 июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в Швейцарии объяснили, почему не пригласили Россию на Саммит мира.

Также "Комментарии" писали о том, что за несколько дней до начала Саммита мира в Швейцарии резко сократилось количество стран участников.



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Обсуждения

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Роздратовано

сегодня, 14:29

Шо ви нам все тулите й тулите того ермака!? яке він взагалі має право лізти у політику, представляти державу!? геть вже ту сіру постать від влади!

Игорь

сегодня, 14:26

Что он там понимает под справедливостью.Если он хочет путина посадить то хрен он угадал,Войну бы закончил да дал людям жить.Их уже вдоль и поперек и обсуждают и осуждают а он тут или героя или спасителя делает из себя.

Пидар зеленский

сегодня, 14:16

Это пидорас ермак жопой говорить пытается?!)) Не получается))) Работай своей жопой дальше!

Пидар зеленский

сегодня, 14:15

Это пидорас ермак жопой говорить пытается?!


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