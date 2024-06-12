Ермак рассказал, когда Россию могут пригласить на Саммит мира

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Slava Kot
Перед первым Саммитом мира в Швейцарии руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, когда Украина планирует присоединить Россию к началу мирных переговоров для окончания войны. По его словам, это может произойти на втором Саммите мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на N-TV.
Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников
Андрей Ермак по видеосвязи пообщался с европейскими СМИ и ответил на несколько вопросов о возможности мирных переговоров. По словам главы Офиса президента, у Украины "плохой опыт" переговоров с Россией в предыдущих форматах, поэтому окончание войны должно опираться на международную согласованную карту, а также быть на международном праве.
По его словам, после согласования такого "реального плана", его будет "трудно обжаловать" и он станет "настоящей дорожной картой, как остановить эту войну". Ермак подчеркнул, что в таком случае Россия также может присоединиться к следующему международному саммиту.
По словам Ермака, Украина хочет благодаря таким мирным саммитам освободить территории, вернуть людей, в том числе и детей, а также добиться справедливости.
Напомним, что первый саммит мира в Швейцарии пройдет 15 и 16 июня.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в Швейцарии объяснили, почему не пригласили Россию на Саммит мира.
Также "Комментарии" писали о том, что за несколько дней до начала Саммита мира в Швейцарии резко сократилось количество стран участников.
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Роздратовано
сегодня, 14:29
Шо ви нам все тулите й тулите того ермака!? яке він взагалі має право лізти у політику, представляти державу!? геть вже ту сіру постать від влади!
Игорь
сегодня, 14:26
Что он там понимает под справедливостью.Если он хочет путина посадить то хрен он угадал,Войну бы закончил да дал людям жить.Их уже вдоль и поперек и обсуждают и осуждают а он тут или героя или спасителя делает из себя.
Пидар зеленский
сегодня, 14:16
Это пидорас ермак жопой говорить пытается?!)) Не получается))) Работай своей жопой дальше!
Пидар зеленский
сегодня, 14:15
Это пидорас ермак жопой говорить пытается?!