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Ермак раскрывает карточки: правда о Курской операции

Украина в Курской области продемонстрировала слабость российских войск, - Ермак

сегодня, 14:28
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Черновалова Кристина

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Corriere Della Sera рассказал о том, как украинские войска смогли продемонстрировать слабые стороны российских военных во время операции в Курской области.

Ермак раскрывает карточки: правда о Курской операции

Украина показала слабость российских войск в Курской области

"Да, после трех лет трудно продолжать воевать. Я это хорошо знаю. Поэтому мы работаем над переговорами. Но в Курске мы показали слабость россиян", – подчеркнул Ермак.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что российские силы продолжают удерживать свои позиции в Донецкой области, Украина решила провести наступление в Курской области. Это было стратегическое решение, направленное на то, чтобы выявить уязвимость врага и продемонстрировать силу украинских Вооруженных Сил.

По словам Ермака, наступление в Курской области не только укрепило позиции Украины, но и повлияло на международное сообщество, показывая, что украинские военные способны эффективно действовать даже в сложных условиях.                                          

"Никто не готов сдаваться ни за что. Как иначе мы можем объяснить это семьям наших погибших? Сдаться россиянам, потому что европейцы устали? Это наша страна, наша земля. Давайте продолжать, однажды мы теряем, а другой — продвигаемся вперед", – отметил Ермак.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия продолжает финансировать войну благодаря доходам от продажи нефти, несмотря на западные санкции. В то же время экономика страны сталкивается с серьезными внутренними вызовами, в частности из-за дефицита рабочей силы и угрозы "перегрева".                                                      



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Источник: https://www.corriere.it/esteri/24_ottobre_27/yermak-intervista-93e69859-37b9-4b67-9b0d-042e4e5cdxlk.shtml
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