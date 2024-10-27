Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Corriere Della Sera рассказал о том, как украинские войска смогли продемонстрировать слабые стороны российских военных во время операции в Курской области.
Украина показала слабость российских войск в Курской области
Он подчеркнул, что несмотря на то, что российские силы продолжают удерживать свои позиции в Донецкой области, Украина решила провести наступление в Курской области. Это было стратегическое решение, направленное на то, чтобы выявить уязвимость врага и продемонстрировать силу украинских Вооруженных Сил.
По словам Ермака, наступление в Курской области не только укрепило позиции Украины, но и повлияло на международное сообщество, показывая, что украинские военные способны эффективно действовать даже в сложных условиях.
Читайте на портале "Комментарии" — Россия продолжает финансировать войну благодаря доходам от продажи нефти, несмотря на западные санкции. В то же время экономика страны сталкивается с серьезными внутренними вызовами, в частности из-за дефицита рабочей силы и угрозы "перегрева".
Новости