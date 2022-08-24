Ермак присылал лидерам мира фото убитых рф украинских детей: подробности

В начале полномасштабного вторжения глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отправлял мировым лидерам фото убитых украинских детей, чтобы политики ускорили оказание помощи Украине. Для борьбы с оккупантами. Об этом пишет The Washington Post . Андрей Ермак (фото из открытых источников) В материале издания сообщается, что на гаджеты политиков во всем мире высокопоставленный чиновник регулярно присылал фото разрушенных домов и убитых детей.

По источникам издания такие фото получили помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Авторы материала отмечают, что после этого многие страны стали больше поддерживать и помогать нашей стране. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Резников впервые рассказал о послании министра обороны Беларуси от Шойгу 26 февраля. В первые дни вторжения РФ министр обороны Беларуси Виктор Хренин звонил министру обороны Украины Алексею Резникову. В ходе телефонного разговора он озвучил предложение капитулировать. Также 24 февраля в Офис президента Украины звонили из Кремля и предлагали сдаться. В свою очередь Алексей Резников ответил, что если говорить о капитуляции, то только с российской стороны. В статье также говорится, что во время предварительного разговора Хренина с Резниковым накануне вторжения 22 февраля белорусский чиновник "давал слово офицера", уверяя, что наступления РФ с территории Беларуси Украине ждать не стоит, потому что этого не произойдет. Также 24 февраля поступил звонок главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Со стороны Кремля звонил бывший куратор "Кремля" на Донбассе Дмитрий Козак и потребовал сдаться.

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