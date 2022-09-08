Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не поддерживает ввоз оружия в Украину и считает подобные действия провокацией. Такие заявления прозвучали на конференции в Белграде, где встретились лидеры Турции и Сербии. Об этом сообщает со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган заявил, что страны Запада отправляют Украине металлолом. Фото из открытых источников

Эрдоган заявил, что его страна пытается найти баланс в политике с Украиной и Российской Федерацией и не будет поддерживать разного рода провокации. После чего сказал, что Анкара поддерживает идею скорейшего завершения военных действий в Украине.

Вместе с этим турецкий политик подчеркнул, что сомневается в скором окончании войны. И попросил не воспринимать РФ как слабое государство, ведь это неправильная точка зрения.

Далее Эрдоган сказал, что все вооружение, которое получает Украина от своих западных партнеров – это металлолом, а позиция Запада ошибочна. И такие действия (поставка оружия) западным странам только провоцируют обе стороны в войне.

Турецкий лидер продолжил разговор тем, что раскритиковал Запад, потому что у тех стран достаточно большое количество оружия, а отправляется только залежавшийся металлолом для украинской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о конфликте между Грецией и Турцией. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к правительству Греции прекратить преследовать турецкие самолеты и не забывать Измир. Измир – город, который после Первой мировой войны освободила Турция от оккупационных властей греков.

Также, издание "Комментарии" рассказывало о событиях на ЗАЭС и заявлении Эрдогана, желающего стать посредником между Украиной и Российской Федерацией в этой ситуации.

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