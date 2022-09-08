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Эрдоган заявил, что страны Запада отправляют Украине металлолом

Президент Турции высказался по поводу поставки оружия в Украину.

сегодня, 19:44
Автор:

Slava Kot
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не поддерживает ввоз оружия в Украину и считает подобные действия провокацией. Такие заявления прозвучали на конференции в Белграде, где встретились лидеры Турции и Сербии. Об этом сообщает со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган заявил, что страны Запада отправляют Украине металлолом

Эрдоган заявил, что страны Запада отправляют Украине металлолом. Фото из открытых источников

Эрдоган заявил, что его страна пытается найти баланс в политике с Украиной и Российской Федерацией и не будет поддерживать разного рода провокации. После чего сказал, что Анкара поддерживает идею скорейшего завершения военных действий в Украине.

Вместе с этим турецкий политик подчеркнул, что сомневается в скором окончании войны. И попросил не воспринимать РФ как слабое государство, ведь это неправильная точка зрения.

Далее Эрдоган сказал, что все вооружение, которое получает Украина от своих западных партнеров – это металлолом, а позиция Запада ошибочна. И такие действия (поставка оружия) западным странам только провоцируют обе стороны в войне.

Турецкий лидер продолжил разговор тем, что раскритиковал Запад, потому что у тех стран достаточно большое количество оружия, а отправляется только залежавшийся металлолом для украинской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о конфликте между Грецией и Турцией. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к правительству Греции прекратить преследовать турецкие самолеты и не забывать Измир. Измир – город, который после Первой мировой войны освободила Турция от оккупационных властей греков.

Также, издание "Комментарии" рассказывало о событиях на ЗАЭС и заявлении Эрдогана, желающего стать посредником между Украиной и Российской Федерацией в этой ситуации.



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Источник: https://www.unian.ua/world/erdogan-zayaviv-shcho-ne-pidtrimuye-politiku-zahodu-shchodo-viyni-v-ukrajini-11970357.html
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