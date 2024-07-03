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Эрдоган сделал заявление по организации мирных переговоров между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет стать посредником на переговорах Украины и РФ

3 июля 2024, 19:50
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и выдвинул предложение о достижении мира между Украиной и Россией.

Эрдоган сделал заявление по организации мирных переговоров между Украиной и РФ

Реджеп Эрдоган

Встреча состоялась в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, сообщает агентство "Анадол". В ходе мероприятия Эрдоган заявил, что Турция способна создать условия для соглашения о прекращении огня, а затем и для достижения мира между Киевом и Москвой.

Агентство отметило, что Эрдоган выразил уверенность в возможности справедливого урегулирования, удовлетворяющего обе стороны.

Президент Турции пригласил Путина в Турцию, и российский лидер принял приглашение. Ожидаемый визит Путина этой весной был отложен.

При этом Путин отметил, что российско-турецкие отношения развиваются, невзирая на все вызовы. Он заявил, что за последние несколько месяцев объем торговли между странами снизился, но годовой товарооборот составляет 55 миллиардов долларов. По его словам, Турция и Россия находятся в тесном контакте.

Эрдоган, со своей стороны, отметил, что прошло много времени с момента его последней встречи с Путиным. Он также сообщил, что Турция и Россия планируют серьезные шаги по атомным электростанциям, в частности новой станции в Синопе, черноморской турецкой провинции. Эрдоган также отметил туристический поток из России в Турцию, отметив, что около 7 миллионов российских туристов посещают страну ежегодно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Россия передала США свой проект мирного договора с Украиной. В частности, в нем указано, что РФ хочет получить всю Донецкую и Луганскую область и готова обсуждать выход из Херсонской и Запорожской областей.




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Источник: https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/erdogan-invites-putin-to-turkiye-as-leaders-discuss-strategic-ties
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