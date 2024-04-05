Эрдоган не может ничего поделать: почему Турции приходится сворачивать торговлю с РФ

Торговля Турции с Россией замедляется из-за западных санкций, которые затрагивают ключевую цепь поставок для Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Bloomberg".

Путин и Эрдоган. Фото из открытых источников

Издание приводит слова председателя Ассоциации экспортеров машиностроения Кутлу Каравелиоглу о том, что экспортеры машиностроения, которые больше всего выиграли от резкого роста поставок Турции в Россию в прошлом году, могут увидеть падение продаж на 1 млрд долларов в этом году из-за "неоднозначных" и "быстро расширяющихся" санкционных списков и репрессий в отношении товаров, которые могут использоваться в военных целях.

"Ни одному серьезному корпоративному производителю техники невозможно сохранить интерес к России из-за растущего давления на банковскую систему и цепи поставок", — отметил Кутлу Каравелиоглу.

Как отмечает агентство, это указывает на то, что санкции США и Евросоюза в отношении России становятся все более эффективными даже в таких иностранных юрисдикциях, как Турция, которая, несмотря на войну, пыталась поддерживать экономические связи с Москвой.

По данным Министерства торговли Турции, экспорт в Россию в первом квартале упал на 33,7% по сравнению с годом ранее.

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Аналитики провели подсчеты и выяснили, что в результате увеличения импорта LNG из России в 2023 году доля российского газа в европейском импорте выросла до 15%. В 2021 году этот показатель составлял 37%, а после начала полномасштабной российской агрессии против Украины он упал до 8,7%.



