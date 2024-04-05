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Эрдоган не может ничего поделать: почему Турции приходится сворачивать торговлю с РФ

По данным Министерства торговли Турции, экспорт в Россию в первом квартале упал на 33,7% по сравнению с годом ранее

сегодня, 14:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Торговля Турции с Россией замедляется из-за западных санкций, которые затрагивают ключевую цепь поставок для Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Bloomberg".

Эрдоган не может ничего поделать: почему Турции приходится сворачивать торговлю с РФ

Путин и Эрдоган. Фото из открытых источников

Издание приводит слова председателя Ассоциации экспортеров машиностроения Кутлу Каравелиоглу о том, что экспортеры машиностроения, которые больше всего выиграли от резкого роста поставок Турции в Россию в прошлом году, могут увидеть падение продаж на 1 млрд долларов в этом году из-за "неоднозначных" и "быстро расширяющихся" санкционных списков и репрессий в отношении товаров, которые могут использоваться в военных целях.

"Ни одному серьезному корпоративному производителю техники невозможно сохранить интерес к России из-за растущего давления на банковскую систему и цепи поставок", — отметил Кутлу Каравелиоглу.

Как отмечает агентство, это указывает на то, что санкции США и Евросоюза в отношении России становятся все более эффективными даже в таких иностранных юрисдикциях, как Турция, которая, несмотря на войну, пыталась поддерживать экономические связи с Москвой.

По данным Министерства торговли Турции, экспорт в Россию в первом квартале упал на 33,7% по сравнению с годом ранее.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-05/turkey-s-trade-boom-with-russia-stalls-under-weight-of-sanctions
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