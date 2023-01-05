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Эрдоган дал совет Владимиру Путину в войне с Украиной

Президент Турции во время последнего разговора с президентом России заявил, что призывы к миру должны быть подкреплены действиями.

сегодня, 12:58
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Автор:

Slava Kot

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским диктатором призвал Путина прекратить огонь в одностороннем порядке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Эрдоган дал совет Владимиру Путину в войне с Украиной

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Турция позиционирует себя как многовекторное правительство. Эрдоган не поддерживает санкции против России, а турецкие фирмы поставляют оружие в Украину. Президент Турции неоднократно общался с Путиным по поводу войны в Украине, при его посредничестве был осуществлен обмен украинских пленных и начало действовать зерновое соглашение по деблокаде портов в Украине.

В этот раз турецкий лидер заверил президента России, что для мирного решения российско-украинской войны следует прекратить ведение огня со стороны РФ. Таким образом, Путин подтвердит свои слова о важности и необходимости мирных переговоров, отмечают в администрации президента Турции.

"Президент Эрдоган сказал, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня и видением справедливого решения", — сообщает Reuters .

Кроме войны в Украине оба президента обсудили ситуацию в Сирии, где российская и турецкая армия поддерживают разные военные режимы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции использует методы автократа для удержания своего президентства. Перед предстоящими выборами Эрдоган отменил требование об обязательном возрасте для ухода на пенсию в Турции, а также хочет продолжить свою войну, которая может усилить его позиции в стране, подобно тому, как делал ранее Путин аннексировав Крым.

Также "Комментарии" писали, что Турция попала вместе с Венгрией в позорный список стран.



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Источник: https://www.reuters.com/world/erdogan-tells-putin-ceasefire-needed-ukraine-peace-efforts-presidency-2023-01-05/
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