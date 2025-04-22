Ему все равно, чем завершится война: стало известно о истинных намерениях Трампа в Украине.

Соединенные Штаты не могут позволить себе выйти из мирного процесса в отношении Украины, ведь это серьезно ударит по их международному имиджу. Если Вашингтон сделает такой шаг, слова Эммануэля Макрона о независимости Европы от США могут стать реальностью. Об этом заявил военный аналитик и полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

Дональд Трамп. Фото: СNN

"То, что США якобы угрожают выйти из переговоров — это не более чем политическая игра, классический пример шантажа. Они просто оказывают давление: громко заявляют, требуют больше, чтобы получить выгодные для себя условия", — объясняет Жданов.

По его мнению, если бы США действительно вышли из переговоров, Украине было бы даже легче — нынешняя администрация постоянно продвигает нарративы, выгодные Москве. Однако, считает эксперт, вряд ли Вашингтон отважится окончательно покинуть процесс. Скорее всего, возможен временный демарш – демонстративная пауза с последующим возвращением к переговорному столу.

Комментируя влияние Трампа, Жданов указал, что российский президент Владимир Путин фактически использует его как инструмент для трансляции своих интересов.



"Трамп повторяет все, что говорит Путин. Ему дали месседж — он его озвучил и пытается реализовать. Не удалось взять пять украинских областей — теперь пытаются отжать хоть одну", — отметил эксперт.

По мнению Жданова, США стремятся заморозить войну, а не завершить ее на условиях Украины. Для Трампа важен не результат, а личная политическая выгода.

"Ему главное — чтобы перестали стрелять. А потом он поедет за Нобелевской премией мира. У него, похоже, комплекс — Обама получил, а он нет. Вот и хочет любой ценой попасть в список лауреатов", — иронизирует Жданов.

Он также напомнил об опыте 2014 года, когда после формального перемирия и прибытия наблюдателей ОБСЕ ситуация быстро снова вышла из-под контроля. Техника РФ открыто нарушала договоренности, а контроль над ситуацией был иллюзорным.

"Если сейчас повторится подобное — мы снова получим длительный конфликт малой интенсивности. Без гарантий третьей стороны, реального контроля и механизмов принуждения к миру, любое перемирие будет только иллюзией", — подытожил Жданов.

Портал "Комментарии" писал, что до 9 мая российская армия вряд ли сможет добиться значительного прорыва ни на одном из направлений фронта или существенно продвинуться вглубь украинской территории. Об этом в интервью Oboz.ua заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.