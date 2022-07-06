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Экстрасенс рассказал о причине и дате смерти Путина

Эксперт убежден, что президент РФ не доживет до осени

6 июля 2022, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава России Владимир Путин , как параноик, постоянно в страхе за собственную жизнь. Наиболее приближенные к нему чиновники тратят миллионы на проведение анализов, когда идут к нему.

Экстрасенс рассказал о причине и дате смерти Путина

Слухи о болезни Путина ходят уже давно (фото из открытых источников)

Один из участников шоу "Битва экстрасенсов", маг Александр Кантонистов заявляет, что у российского президента будет столкновения с "попытками отравления и физическими нападениями", по причине того, что "мания" и "психические расстройства" у Путина не поддаются контролю, сообщает The Mirror .

Маг сказал о том, что глава Кремля уйдет из жизни к началу осени.

"Будут попытки отравить и физически наказать диктатора. У Путина, вероятно, усилится мания преследования, психические расстройства повлияют на его решение. Репрессии в Кремле могут усилиться: его же люди будут казаться предателями в его глазах. Это повлечет за собой необдуманные поступки, которые в будущем ему очень помешают", — высказался участник шоу.

Экстрасенс говорит, что пик жизни главы РФ он наблюдал до августа-сентября 2022 года.

"В настоящее время вероятность его смерти очень высока. Скорее всего, она наступит внутри его кабинета", — подытожил маг.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Bellingcat рассказали, кто в окружении Путина больше всего хочет его смерти . Несмотря на то, что президент России Владимир Путин продолжает улыбаться на камеру и всем своим видом демонстрировать, что в его команде полный порядок, на самом деле это не так. Окружение президента РФ Владимира Путина желает его смерти. Возможным исполнителем становится каждый генерал или полковник, у которого племянник умирает или исчезает.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/russian-psychic-predicts-date-vladimir-27080880
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