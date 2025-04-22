Экстрасенс назвала точную дату, когда Украина и Россия подпишут первое соглашение о перемирии

Победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова предусмотрела, когда Украина и Россия смогут подписать первое соглашение о перемирии.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По мнению Яны Пасынковой, есть вероятность, что соглашение о прекращении огня в Украине могут подписать в начале августа или сентября 2025 года.

"С 2 до 6 – это число. 8 или 9 месяца будет подписан едва ли не первый для нас договор о действительно прекращении огня или первом шаге к миру", — считает специалист.

Читайте также на портале "Комментарии" - президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина "заключат соглашение" на следующей неделе. Такое заявление глава Белого дома сделал в своей соцсети Truth Social. И сегодня же издание The Wall Street Journal выдало материал о том, что США на этой неделе ожидают от Киева ответа на идеи о завершении войны. В частности, отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским. Есть также намек на признание российскими оккупированных территорий на востоке страны. Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская, Харьковская области – заморозка по линии разграничения. США не признают оккупацию, но и вывод войск оттуда не требуют. Что касается Запорожской атомной электростанции, то официальный Вашингтон в рамках вопроса завершения войны в Украине рассматривает идею нейтральной территории вокруг нее. О чем говорят такие пункты мирного плана Трампа, если они действительно реальный? Может ли Украина отказаться от них в сложившейся ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



