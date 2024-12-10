Эксперты рассказали правду об "Орешнике", которую Кремль пытается скрыть

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Черновалова Кристина
Массовое производство межконтинентальных ракет "орешник" в России – не более чем сказка для устрашения западной аудитории. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО и Информсопротивлении. На самом деле, реальные возможности российского оборонного комплекса значительно ограничены из-за санкций.
Фейк о ракетах «Орешник» в России
Информацию о якобы способности РФ производить 25 "орешников" ежемесячно распространило англоязычное издание Military Watch Magazine. Однако, по словам руководителя ЦПИ СНБО Андрея Коваленко, этот источник – не более чем "информационная свалка", которая легитимирует кремлевские нарративы для англоязычной аудитории. Далее эти россказни распространяются без критического анализа.
Эксперты напоминают, что такая информация создается для того, чтобы посеять панику и выглядеть убедительной.
Информсопротивление также раскритиковало этот фейк, отметив, что реальные возможности России значительно скромнее.
Ранее "Комментарии" писали , что шоу с "орешником" в Беларуси — это очередная страшилка, в эффективности которой Путина убедили Кириенко и Патрушев. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
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