Эксперты рассказали правду об "Орешнике", которую Кремль пытается скрыть

Массовое производство межконтинентальных ракет "орешник" в России – не более чем сказка для устрашения западной аудитории. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО и Информсопротивлении. На самом деле, реальные возможности российского оборонного комплекса значительно ограничены из-за санкций.

Фейк о ракетах «Орешник» в России

Информацию о якобы способности РФ производить 25 "орешников" ежемесячно распространило англоязычное издание Military Watch Magazine. Однако, по словам руководителя ЦПИ СНБО Андрея Коваленко, этот источник – не более чем "информационная свалка", которая легитимирует кремлевские нарративы для англоязычной аудитории. Далее эти россказни распространяются без критического анализа.

Эксперты напоминают, что такая информация создается для того, чтобы посеять панику и выглядеть убедительной.

"Издание, через которое распространена данная дезинформация на англоязычное пространство, является своеобразной прокладкой для легитимизации выгодной для России информации и дальнейшего ее распространения", — написал Коваленко.

Информсопротивление также раскритиковало этот фейк, отметив, что реальные возможности России значительно скромнее.

“На месяц россия с трудом производит 3-4 готовых Х-47М2 "Кинжал", а в этой статье говорится о гораздо более сложном в создании МБР! И ее российский ВПК штампует как КРМБ "Калибр", по штуке в сутки? Серьезно? Фильтруем информацию и сохраняем критическое мышление”, — написали в Информсопротивлении.

Ранее "Комментарии" писали , что шоу с "орешником" в Беларуси — это очередная страшилка, в эффективности которой Путина убедили Кириенко и Патрушев. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.