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Эксперты озвучили прямые и косвенные потери Украины от войны

Прямая сумма потерь Украины от войны – более $125 млрд. Косвенные потери – до $1 трлн

сегодня, 18:05
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Автор:

Моесеенко Валентина

За чуть более года полномасштабной войны, развязавшей РФ на территории Украины, наше государство понесло колоссальные убытки, даже если эти подсчеты только предварительные. Ведь сосчитать все из-за оккупации практически невозможно, пишут "Комментарии". Об этом в эфире телемарафона Единственные новости на телеканале Мы-Украина рассказал экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Эксперты озвучили прямые и косвенные потери Украины от войны

Украина из-за войны понесла убытки, по предварительным подсчетам, около $1,1 трлн

"Только прямая сумма потерь, то есть там разрушена местная инфраструктура – более 125 млрд долларов. А если еще посчитать все общеэкономические наши потери, то они демонстрировали в разные периоды — где-то более полутриллиона или триллиона. Есть разные подходы к исчислению косвенных экономических потерь — того, что мы, украинцы, планировали зарабатывать, конечно, без войны", — сказал экономист.


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По словам эксперта, восстановление Украины в мирное уже время будет происходить, в том числе и за счет конфискованных активов РФ.

"Комментарии" также писали о том, что, по словам президента, Украина нуждается в инвестициях в энергетический сектор для диверсификации производства энергии, а также в объекты для хранения электроэнергии.

Как сообщал портал "Комментарии", на заседании правительства 13 января была создана на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог новая структура — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук убежден, что в пересмотре и усовершенствовании нуждается целый ряд законодательных актов, наряду с тем есть и требующие неотложных изменений: единая правовая практика, Конституция Украины, законы военного времени, международное право, евроинтеграционное направление, в том числе и законопроект о правотворческой деятельности. По словам парламентария, впереди адаптация национального законодательства к европейскому. И это основательная и сверхважная работа для нашего активного продвижения на пути в ЕС.



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