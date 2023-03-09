Эксперты озвучили прямые и косвенные потери Украины от войны

За чуть более года полномасштабной войны, развязавшей РФ на территории Украины, наше государство понесло колоссальные убытки, даже если эти подсчеты только предварительные. Ведь сосчитать все из-за оккупации практически невозможно, пишут "Комментарии". Об этом в эфире телемарафона Единственные новости на телеканале Мы-Украина рассказал экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.



Украина из-за войны понесла убытки, по предварительным подсчетам, около $1,1 трлн

"Только прямая сумма потерь, то есть там разрушена местная инфраструктура – более 125 млрд долларов. А если еще посчитать все общеэкономические наши потери, то они демонстрировали в разные периоды — где-то более полутриллиона или триллиона. Есть разные подходы к исчислению косвенных экономических потерь — того, что мы, украинцы, планировали зарабатывать, конечно, без войны", — сказал экономист.

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По словам эксперта, восстановление Украины в мирное уже время будет происходить, в том числе и за счет конфискованных активов РФ.

"Комментарии" также писали о том, что, по словам президента, Украина нуждается в инвестициях в энергетический сектор для диверсификации производства энергии, а также в объекты для хранения электроэнергии.

Как сообщал портал "Комментарии", на заседании правительства 13 января была создана на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог новая структура — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук убежден, что в пересмотре и усовершенствовании нуждается целый ряд законодательных актов, наряду с тем есть и требующие неотложных изменений: единая правовая практика, Конституция Украины, законы военного времени, международное право, евроинтеграционное направление, в том числе и законопроект о правотворческой деятельности. По словам парламентария, впереди адаптация национального законодательства к европейскому. И это основательная и сверхважная работа для нашего активного продвижения на пути в ЕС.