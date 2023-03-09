Эксперты озвучили прямые и косвенные потери Украины от войны

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Моесеенко Валентина
За чуть более года полномасштабной войны, развязавшей РФ на территории Украины, наше государство понесло колоссальные убытки, даже если эти подсчеты только предварительные. Ведь сосчитать все из-за оккупации практически невозможно, пишут "Комментарии". Об этом в эфире телемарафона Единственные новости на телеканале Мы-Украина рассказал экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.
Украина из-за войны понесла убытки, по предварительным подсчетам, около $1,1 трлн
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По словам эксперта, восстановление Украины в мирное уже время будет происходить, в том числе и за счет конфискованных активов РФ.
"Комментарии" также писали о том, что, по словам президента, Украина нуждается в инвестициях в энергетический сектор для диверсификации производства энергии, а также в объекты для хранения электроэнергии.
Как сообщал портал "Комментарии", на заседании правительства 13 января была создана на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог новая структура — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Читайте на портале "Комментарии" — Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук убежден, что в пересмотре и усовершенствовании нуждается целый ряд законодательных актов, наряду с тем есть и требующие неотложных изменений: единая правовая практика, Конституция Украины, законы военного времени, международное право, евроинтеграционное направление, в том числе и законопроект о правотворческой деятельности. По словам парламентария, впереди адаптация национального законодательства к европейскому. И это основательная и сверхважная работа для нашего активного продвижения на пути в ЕС.
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