Санкции действуют, но нужно больше: эксперты обсудили влияние ограничений на экономику РФ

В ответ на широкомасштабное вторжение России в Украину против страны-агрессора были введены сотни ограничений энергетического, финансового, торгового, логистического характера, а также индивидуальные санкции. Однако РФ продолжает войну. Начали ли действовать санкции и как еще можно усилить ограничения? Об этом говорили участники экспертной конференции.

Фото: https://armyinform.com.ua





Руководитель Центра энергетической трансформации и устойчивого развития Киевской школы экономики Борис Додонов отметил, что страна-агрессор перенаправила экспорт нефти и нефтепродуктов из Европы на рынки Китая, Индии и Турции, продавая их с дисконтом. Однако это не помогло компенсировать потери европейского рынка.





"Россия потеряла около 50 млрд долларов нефтяных доходов в 2022 году", — констатировал он.





По его словам, угроза эмбарго увеличила дисконт на Urals к Brent с 1-2 долларов за баррель до вторжения – до 35 долларов за баррель по состоянию на второй квартал этого года. Дисконт сузился в третьем квартале, однако снова вернулся на тот же уровень после введения с 5 декабря ограничений по импорту российской сырой нефти в ЕС.





Эксперт прогнозирует, что Россия не сможет переориентировать поставки газа на другие рынки, поэтому к 2030 году финансовые потери Москвы на торговле нефтью и голубым топливом составят 1 трлн долларов.





Координатор санкционного проекта НАПК Дарья Софина отметила, что индивидуальные санкции нацелены повлиять на поведение лиц, причастных к агрессии России в Украине.





“Заморожены частные активы в различных юрисдикциях — на 19 млрд евро в странах ЕС и 30 млрд долларов в США. Кроме того, мы слышали, что правительство Канады начало процесс изъятия 26 млн долларов, принадлежащих подсанкционному Роману Абрамовичу”, — констатировала она.





Министр финансов отметил необходимость включения РФ в черный список FATF — межправительственного органа, занимающегося внедрением мер и стандартов по борьбе с отмыванием денег.





“Минфин и финансовая мониторинговая служба пытаются сделать все, чтобы убедить страны-члены ввести меры по исключению РФ из Financial Action Task Force и включить в “черный список”, — сказал он.





По его мнению, это хоть и не окажет разрушительного влияния на российскую экономику, однако поможет сократить инвестиции и торговлю со страной-агрессором. Включение России в "черный список" станет основанием для иностранных банков и других финансовых институтов накладывать существенную проверку на российские транзакции и поможет Украине показать, что Россия — террористическая страна, отметил Марченко. Он также отметил необходимость расширить список подсанкционных банков РФ.











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