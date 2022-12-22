logo

BTC/USD

16827.92

ETH/USD

1216.34

LTC/USD

66.20

USD/UAH

40.10

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Санкции действуют, но нужно больше: эксперты обсудили влияние ограничений на экономику РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Санкции действуют, но нужно больше: эксперты обсудили влияние ограничений на экономику РФ

Киевская школа экономики и Международная рабочая группа Ермака-Макфола провели экспертную конференцию по влиянию санкций против России.

сегодня, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

В ответ на широкомасштабное вторжение России в Украину против страны-агрессора были введены сотни ограничений энергетического, финансового, торгового, логистического характера, а также индивидуальные санкции. Однако РФ продолжает войну. Начали ли действовать санкции и как еще можно усилить ограничения? Об этом говорили участники экспертной конференции.

Санкции действуют, но нужно больше: эксперты обсудили влияние ограничений на экономику РФ

Фото: https://armyinform.com.ua


Руководитель Центра энергетической трансформации и устойчивого развития Киевской школы экономики Борис Додонов отметил, что страна-агрессор перенаправила экспорт нефти и нефтепродуктов из Европы на рынки Китая, Индии и Турции, продавая их с дисконтом. Однако это не помогло компенсировать потери европейского рынка.


"Россия потеряла около 50 млрд долларов нефтяных доходов в 2022 году", — констатировал он.


По его словам, угроза эмбарго увеличила дисконт на Urals к Brent с 1-2 долларов за баррель до вторжения – до 35 долларов за баррель по состоянию на второй квартал этого года. Дисконт сузился в третьем квартале, однако снова вернулся на тот же уровень после введения с 5 декабря ограничений по импорту российской сырой нефти в ЕС.


Эксперт прогнозирует, что Россия не сможет переориентировать поставки газа на другие рынки, поэтому к 2030 году финансовые потери Москвы на торговле нефтью и голубым топливом составят 1 трлн долларов.


Координатор санкционного проекта НАПК Дарья Софина отметила, что индивидуальные санкции нацелены повлиять на поведение лиц, причастных к агрессии России в Украине.


“Заморожены частные активы в различных юрисдикциях — на 19 млрд евро в странах ЕС и 30 млрд долларов в США. Кроме того, мы слышали, что правительство Канады начало процесс изъятия 26 млн долларов, принадлежащих подсанкционному Роману Абрамовичу”, — констатировала она.


Министр финансов отметил необходимость включения РФ в черный список FATF — межправительственного органа, занимающегося внедрением мер и стандартов по борьбе с отмыванием денег.


“Минфин и финансовая мониторинговая служба пытаются сделать все, чтобы убедить страны-члены ввести меры по исключению РФ из Financial Action Task Force и включить в “черный список”, — сказал он.


По его мнению, это хоть и не окажет разрушительного влияния на российскую экономику, однако поможет сократить инвестиции и торговлю со страной-агрессором. Включение России в "черный список" станет основанием для иностранных банков и других финансовых институтов накладывать существенную проверку на российские транзакции и поможет Украине показать, что Россия — террористическая страна, отметил Марченко. Он также отметил необходимость расширить список подсанкционных банков РФ.







Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

ssss

сегодня, 13:17

Найди себе снегурочку на ночь (без шлюх и разводил), здесь девушки ищут только сeкcа, многие готовы на эксперименты.------- https://min.lc/sisy

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!