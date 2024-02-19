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Эксперты назвали города, которые хотят захватить россияне. Среди них – Славянск

После победы в Авдеевке, россияне наметили новые амбициозные цели и могут атаковать еще несколько украинских городов об этом в комментарии «Фокусу» сказал военный эксперт Павел Нарожный, передает портал «Комментарии»

сегодня, 17:09
Автор:
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Ткачик Олеся
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По мнению военно эксперта, захватчики могут нанести удар по Купянску или атаковать Бахмутский отрезок, а именно: Часов Яр, Константиновку или Славянск.

Эксперты назвали города, которые хотят захватить россияне. Среди них – Славянск

Славянск

При этом Нарожный подчеркнул, что оккупанты давят на Бахмутском направлении уже достаточно долго, при этом еще и усиливают атаки со стороны Марьинки.

"Большие маневры у Роботиного маловероятны, хоть они там и атакуют. Все эти попытки тщетны из-за сильного сопротивления ВСУ"
, – считает эксперт.

Нарожный считает, что именно Константиновка, Славянск и Краматорск интересны россиянам как крупные транспортные и административные узлы.

Вместе с тем, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что оккупантам важно получить контроль на Лимано-Купянском направлении. Если же украинские военные будут активно обороняться на Донбассе и нивелировать все планы врага, тогда россияне, вероятно, переключатся на Купянское направление в Харьковской области.

"Купянск относительно близко к украино-российской границе. ВС РФ ценят железную дорогу в плане перевозки боеприпасов и техники. Купянск и станция Купянск-Узловой играют ключевую роль в военных поставках по линии "Валуйки – Купянск – Луганск" ,
– говорит Романенко.

При этом он подчеркнул, что под Купянском инициатива именно за бойцами ВСУ, а вот Вербовое и Роботино могут оказаться под угрозой нападения, поскольку захватчикам важно обеспечить безопасные поставки из временно оккупированного Крыма.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после того, как россияне захватили Авдеевку , не наступила оперативная пауза . Захватчики "на кураже" штурмуют по всей линии фронта.




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Источник: https://focus.ua/eksklyuzivy/627678-pokrovsk-chasov-yar-ili-rabotino-kuda-rossiya-nacelit-sily-posle-zahvata-avdeevki
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