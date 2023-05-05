Эксперты назвали главную причину, почему участились хлопки на оккупированных территориях и в РФ

В последнее время участились случаи уничтожения объектов военной и топливной инфраструктуры РФ. Такие случаи зафиксированы не только на территории РФ, но и на оккупированных территориях Украины. Может ли это помочь украинскому контрнаступлению? Что важно понимать о взрывах в Крыму? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Взрывы. Фото: из открытых источников

Украина активно готовится к контрнаступлению

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "РБК-Украина" заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. Хотя украинские власти не подтверждают, что взрывы в оккупации и РФ – это работа украинских дронов, очевидно, что это происходит в рамках подготовки к нашему контрнаступлению. Силы обороны работают дронами-камикадзе, постепенно уничтожая объекты военной и топливной инфраструктуры.

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Эксперт пояснил, что самолеты, корабли и танки без горючего — это "куча железа, которое не сдвинется ни вперед, ни назад". И учитывая это, эксперт отметил, что очевидно такая деятельность будет продолжаться вплоть до начала контрнаступления.

Селезнев также добавил, что чем больше объектов топливного комплекса будет уничтожено, тем меньше будет возможностей у армии РФ подвозить топливо для заправки тех же танков.

"Конечно, ключевой элемент логистической инфраструктуры российской армии, которая действует в Крыму, — это Крымский мост. Но пока технической возможности уничтожить его нет. Но придет время, и мы его уничтожим, потому что в этом есть насущная необходимость", — добавил эксперт.

Тыловые запасы топлива врага, в районах, приближенных к боевым действиям, уже уничтожаются

Эксперт Центра оборонных стратегий капитан 1-го ранга запаса ВСУ Андрей Рыженко в эфире телеканала "Еспресо" отметил, что в войне очень многое значит уничтожение тыловых запасов топлива противника. В частности, когда речь идет о взрывах в Крыму.

"Горючее в Крым поставляется железнодорожными ветвями и автодорогами Приазовья, а также Крымским мостом. Еще есть морской путь, но он ненадежен. Тыловые запасы топлива врага, в районах, приближенных к боевым действиям, уже уничтожаются. Это часть плана, который направлен на то, чтобы лишить возможности противника вести боевые действия", — отметил Рыженко.

По словам капитана 1-го ранга запаса ВСУ, проблематично вести боевые действия на перешейке к полуострову и в горных районах на юге Крыма.

"С точки зрения географии Крым является сложным регионом. Как для обороняющихся, так и для наступающих. Тем, кто обороняется сложно поддерживать пути снабжения. А для наступающих особенности рельефа Крыма и наличие узкого перешейка на Крымской полуостров требует нестандартного планирования и смелых решений по атакующим действиям. Проблематично вести боевые действия, как на перешейке, так и в горных районах на юге Крыма", — подчеркнул Рыженко.

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