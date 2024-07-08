Эксперт: Всё сводится к тому, как обстрелы проинтерпретируют в одном избирательном штабе

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Ткачик Олеся
Людоедский, нетипичный ракетный удар россиян показывает, как диктатор Владимир Путин на самом деле относится ко всем мирным инициативам и как Путин на самом деле воспринимает г-на Орбана и его суету, говорит политолог Алексей Копытько.
Удар по больнице "Охматдет"
По его словам, атаки на Днепр, Запорожье, Харьков, Кривой Рог, Киев доказывают, что россияне регулярно обстреливает гражданские цели в больших городах. Это – их способ ведения войны. Не справляются с армией – усиливают террор гражданских, отметил Копытько.
По его словам, путь к миру, к безопасности в Европе лежит только через лишение Путина способности вести войну, это давно и всем очевидно. А значит – через наращивание возможностей Сил обороны Украины. А значит – через адекватные санкции.
Он добавил, что в "центре принятия решений" сейчас раннее утро. Если через 4-5 часов не будет внятной сильной позиции, которую подкрепят конкретикой за пару дней (как вариант – к саммиту НАТО) – это будет грустный сигнал. Причём, уже не столько для Украины. Саммит же юбилейный, исторический, но пока явно не дотягивает, подчеркнул Копытько.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы признали, что нанесли удар по больнице "Охматдет".
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Ігор
8 июля 2024, 12:52
І нікого не дивує з якою повномасштабною охотою нацистська пропаганда коментує трагедію. Чужі живляться трагедією чужими для них українців. Цинізм Хунти божих просто зашкалює. Їм би усім зібратись на Росію і у Липецьк де майно того хто їх привів і одразу все припиниться.