logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Эксперт: Всё сводится к тому, как обстрелы проинтерпретируют в одном избирательном штабе
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт: Всё сводится к тому, как обстрелы проинтерпретируют в одном избирательном штабе

Теперь все будет зависеть от реакции штаба Байдена

8 июля 2024, 13:38
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Людоедский, нетипичный ракетный удар россиян показывает, как диктатор Владимир Путин на самом деле относится ко всем мирным инициативам и как Путин на самом деле воспринимает г-на Орбана и его суету, говорит политолог Алексей Копытько.

Эксперт: Всё сводится к тому, как обстрелы проинтерпретируют в одном избирательном штабе

Удар по больнице "Охматдет"

"На мой взгляд, не стоит ударяться в конспирологию – это Кремль специально атаковал, чтобы отвлечь от провала во Франции, либо так совпало?" — отметил эксперт.

По его словам, атаки на Днепр, Запорожье, Харьков, Кривой Рог, Киев доказывают, что россияне регулярно обстреливает гражданские цели в больших городах. Это – их способ ведения войны. Не справляются с армией – усиливают террор гражданских, отметил Копытько.

"Сегодня "высокоточно" попали в детскую больницу, завтра ещё куда-то попадут. Ведь если стреляешь по городам, то там если не издательство, так академия Бойчука. Что ещё должно произойти, дабы наконец сняли ограничения на применение западного оружия? Ничего, всё уже произошло. Что ещё нужно, чтобы обосновать передачу дополнительных средств ПВО, которых только в США – с головой? Ничего не нужно, всем всё ясно", — говорит эксперт.

По его словам, путь к миру, к безопасности в Европе лежит только через лишение Путина способности вести войну, это давно и всем очевидно. А значит – через наращивание возможностей Сил обороны Украины. А значит – через адекватные санкции.

"Сейчас всё сводится к тому, как данные обстрелы проинтерпретируют в одном избирательном штабе. Кому-то кажется, что, отдавая Украину на съедение медленно и по частям, можно наиграть какие-то электоральные баллы. Практика доказывает, что будет ровно наоборот. Будет провал, обойдётся дороже по деньгам и сверху накроет историческим позором. Плюс станет больше пожаров в мире, за которые будут проклинать", — подчеркнул политолог.

Он добавил, что в "центре принятия решений" сейчас раннее утро. Если через 4-5 часов не будет внятной сильной позиции, которую подкрепят конкретикой за пару дней (как вариант – к саммиту НАТО) – это будет грустный сигнал. Причём, уже не столько для Украины. Саммит же юбилейный, исторический, но пока явно не дотягивает, подчеркнул Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы признали, что нанесли удар по больнице "Охматдет".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02B1wvid36t5gehXZaFKqBvtRbCbHfVzwEDJB3ghN6ExKSYMUbnxiLLj2wqGbg9sErl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

8 июля 2024, 12:52

І нікого не дивує з якою повномасштабною охотою нацистська пропаганда коментує трагедію. Чужі живляться трагедією чужими для них українців. Цинізм Хунти божих просто зашкалює. Їм би усім зібратись на Росію і у Липецьк де майно того хто їх привів і одразу все припиниться.


Новости

Все новости