Эксперт: Всё сводится к тому, как обстрелы проинтерпретируют в одном избирательном штабе

Людоедский, нетипичный ракетный удар россиян показывает, как диктатор Владимир Путин на самом деле относится ко всем мирным инициативам и как Путин на самом деле воспринимает г-на Орбана и его суету, говорит политолог Алексей Копытько.

Удар по больнице "Охматдет"

"На мой взгляд, не стоит ударяться в конспирологию – это Кремль специально атаковал, чтобы отвлечь от провала во Франции, либо так совпало?" — отметил эксперт.

По его словам, атаки на Днепр, Запорожье, Харьков, Кривой Рог, Киев доказывают, что россияне регулярно обстреливает гражданские цели в больших городах. Это – их способ ведения войны. Не справляются с армией – усиливают террор гражданских, отметил Копытько.

"Сегодня "высокоточно" попали в детскую больницу, завтра ещё куда-то попадут. Ведь если стреляешь по городам, то там если не издательство, так академия Бойчука. Что ещё должно произойти, дабы наконец сняли ограничения на применение западного оружия? Ничего, всё уже произошло. Что ещё нужно, чтобы обосновать передачу дополнительных средств ПВО, которых только в США – с головой? Ничего не нужно, всем всё ясно", — говорит эксперт.

По его словам, путь к миру, к безопасности в Европе лежит только через лишение Путина способности вести войну, это давно и всем очевидно. А значит – через наращивание возможностей Сил обороны Украины. А значит – через адекватные санкции.

"Сейчас всё сводится к тому, как данные обстрелы проинтерпретируют в одном избирательном штабе. Кому-то кажется, что, отдавая Украину на съедение медленно и по частям, можно наиграть какие-то электоральные баллы. Практика доказывает, что будет ровно наоборот. Будет провал, обойдётся дороже по деньгам и сверху накроет историческим позором. Плюс станет больше пожаров в мире, за которые будут проклинать", — подчеркнул политолог.

Он добавил, что в "центре принятия решений" сейчас раннее утро. Если через 4-5 часов не будет внятной сильной позиции, которую подкрепят конкретикой за пару дней (как вариант – к саммиту НАТО) – это будет грустный сигнал. Причём, уже не столько для Украины. Саммит же юбилейный, исторический, но пока явно не дотягивает, подчеркнул Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы признали, что нанесли удар по больнице "Охматдет".



