Эксперт: Украина будет биться до 12 раунда и победит на последних секундах, «сплывая кровью»

Как подчеркнула Анна Маляр, где-то с осени 2022 года стала очевидной логика событий этой войны, что дает возможность прогнозировать тенденции. По ее словам, то, что война очень скоро перейдет в войну технологий – понятно, потому что это диалектика современной войны. Нам выиграть удастся только благодаря технологическому преимуществу в сочетании с асимметричными действиями, добавила экс-замминистра.

Анна Маляр

Но, по ее словам, есть еще и другие факторы, влияющие на ход этой войны: наш многолетний опыт отношений с Россией; ментальность обеих сторон и особенность исторического момента, то есть открытое для нас окно возможностей, чтобы изменить собственную историю.

Это значит, что воевать мы будем до 12 раунда и побеждать на последних секундах тотального истощения и истекания кровью. Когда это придет? Еще не сегодня, но не в таком уж далеком будущем, потому что у всего на этой планете есть предел и конец",

– написала в Фейсбуке Маляр.

К примеру, подчеркну она, предел устрашения россияне уже преодолели и оно не работает. Мы уже столько прошли и пережили, что запугать нас нечем.

"Граница объемов оборонного производства тоже есть. У россиян предел в наращивании объемов оборонпрома по разным оценкам, имеющимся в открытых источниках, – следующий год. И предел критического истощения человеческого и материального ресурса в России тоже есть",

– добавила Маляр.

Поэтому, по ее словам, сейчас идет война на истощение. Высокие технологии и помощь партнеров нам помогли бы истощить врага быстрее, а после этого наступит решающая фаза.

"Победит не только оружие и технологии, но и тот, кто морально и психологически окажется крепче",

– подчеркнула Маляр.

Кстати, как считает экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, сейчас продолжается физическое, моральное и технологическое исчерпание сил врага. По его словам, оккупанты еще много всего имеют. Впрочем, по мнению эксперта, на таком уровне они могут держаться еще несколько месяцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил , что страна-агрессор намерена увеличить свою армию уже до конца года.