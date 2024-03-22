Эксперт: У Путина эйфория. Ожидает, что его пригласят за стол переговоров

По мнению Вадима Денисенко, сейчас Украина входит в наиболее агрессивную в 2024 году стадию войны с Россией. По его словам, у кремлевского диктатора Владимира Путина сейчас абсолютная эйфория от выборов, и он и его свита во многом путают внутренние победы с внешними.

Вадим Денисенко

"При этом, судя по всему, он искренне верит, что через 2-3 месяца его позовут за стол переговоров. И эти два месяца будут во многом определяющими для всех нас из-за истерии российской пропаганды о переговорах, которых хочет Россия и которые отвергает Украина".

, – отметил Денисенко.

По его словам, речь идет о 2-3 месяцах потому, что на большее у окупантов просто не хватит сил для интенсивных боевых действий.

"Это, если хотите, попытка блиц-крига. Главное – самим себя не загнать в ловушку российской пропаганды. Это, между прочим, одна из самых серьезных угроз"

, – добавил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия, использует окно возможностей, которое связано с нехваткой у Сил обороны боеприпасов, и поэтому начала активно давить на всей линии фронта, пытаясь продвинуться вперед.

Кроме того, захватчик снова начал наносить массированные ракетные удары по территории Украины. В частности, 22 марта россияне массово ударили по энергетическим объектам, которые находятся на территории всей Украины. Например, оккупанты нанесли удары по Днепровской ГЭС. Были зафиксированы два прямых попадания – по ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, поскольку она получила серьезные повреждения. ГЭС-2 находится в критическом состоянии, и неизвестно, когда можно будет возобновить работу ГЭС-1.





