Эксперт: Салливан в Киеве послал Путину четкий сигнал

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Ткачик Олеся
Джейк Салливан подчеркнул, что Украина должна одержать победу в войне с Россией. При этом он рассказал, что Соединенные Штаты будут считать победой.
Джейк Салливан
В частности, по словам советника президента США, победой можно считать, что Украина выйдет из войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию. При этом, добавил Салливан, у Украины должны быть демократические институты и экономика, которая растет не только в традиционных сферах.
По его словам, чтобы достичь этой победы, Украине нужно оказать необходимую поддержку, а также оружие, чтобы военные могли сделать все то, что им нужно.
Заявление Салливана о победе в войне вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе, ведь он ничего не сказал о возобновлении территориальной целостности Украины. На этот нюанас также обратил внимание политтехнолог Олег Постернак. По его мнению, слова Салливана о демократических институтах можно воспринимать как намек на выборы.
При этом он подчеркнул, что президенту США Джо Байдену нужна структуризация украинского трека в таком ключе, чтобы он не помешал кульминационному этапу его предвыборной борьбы.
Проще говоря, отмечает Постернак, нынешнему Белому дому нужна ситуация, когда война и экстраполированные от нее действия Украины не станут фактором риска для кампании Байдена. А лучшей страховкой является переговорный формат или по крайней мере его попытка с привлечением России хотя бы на пару месяцев до ноября — точки отсчета новой реальности для войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Салливан в Киеве рассказал, передадут ли США Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
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