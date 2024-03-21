Эксперт: Салливан в Киеве послал Путину четкий сигнал

Джейк Салливан подчеркнул, что Украина должна одержать победу в войне с Россией. При этом он рассказал, что Соединенные Штаты будут считать победой.

Джейк Салливан

В частности, по словам советника президента США, победой можно считать, что Украина выйдет из войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию. При этом, добавил Салливан, у Украины должны быть демократические институты и экономика, которая растет не только в традиционных сферах.

По его словам, чтобы достичь этой победы, Украине нужно оказать необходимую поддержку, а также оружие, чтобы военные могли сделать все то, что им нужно.

Заявление Салливана о победе в войне вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе, ведь он ничего не сказал о возобновлении территориальной целостности Украины. На этот нюанас также обратил внимание политтехнолог Олег Постернак. По его мнению, слова Салливана о демократических институтах можно воспринимать как намек на выборы.

"А значит, заморозка войны (по сути, перерыв в войне), какой-то документ о прекращении огня, отмена военного положения, выборы Президента, Рады, местных советов и глав общин. Под концепт перезагрузки страны",

– написал в Фейсбуке эксперт.

При этом он подчеркнул, что президенту США Джо Байдену нужна структуризация украинского трека в таком ключе, чтобы он не помешал кульминационному этапу его предвыборной борьбы.

Проще говоря, отмечает Постернак, нынешнему Белому дому нужна ситуация, когда война и экстраполированные от нее действия Украины не станут фактором риска для кампании Байдена. А лучшей страховкой является переговорный формат или по крайней мере его попытка с привлечением России хотя бы на пару месяцев до ноября — точки отсчета новой реальности для войны.

Поэтому Салливан в Киеве посылает Путину сигнал, в котором нет упоминания о территориальной целостности Украины как условия победы в войне. Некий искусственный фрейминг "победы" для обеих сторон. Детям мороженое, женщинам – цветы",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Салливан в Киеве рассказал, передадут ли США Украине дальнобойные ракеты ATACMS.