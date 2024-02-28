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Эксперт рассказал, сколько у РФ есть боевых самолетов и сколько времени ВСУ понадобится на их уничтожение

По состоянию на февраль 2022 года в России было около 140 самолетов СУ, об этом в эфире Freedom рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. Именно поэтому, говорит он, Вооруженным силам придется уничтожать российскую авиацию еще долго

28 февраля 2024, 13:59
Автор:
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Ткачик Олеся
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Вместе с тем, Снегирев обратил внимание на то, что в последнее время Вооруженные силы Украины "приземлили" уже десять самолетов Су. По его словам, это хорошая тенденция, ведь возможности российского ВПК для восстановления этих самолетов ограничены.

Эксперт рассказал, сколько у РФ есть боевых самолетов и сколько времени ВСУ понадобится на их уничтожение

Дмитрий Снегирев

При этом военный эксперт обратил внимание на самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, из которых 6 – модернизированы А-50У. По его словам, таких самолетов у врага было 9, но после действий Силы обороны осталось всего шесть.

"Поэтому это серьезный удар по обороноспособности русской Федерации. На всю империю остается всего лишь 6 самолетов подобного типа",
– подчеркнул Снегирев.

Кроме того, он добавил, что на одном таком самолете работают 11 специалистов узкой специальности, их готовят к работе в течение десяти лет. Поэтому все приземленные А-50 – это не только удар по технической стороне, но и по специалистам, которых просто некому заменить.

"Соответственно, возможности российской стороны значительно снизились",
– добавил военный эксперт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия имеет вооружении около 1500 самолетов. По его словам, Украина уже уничтожила серьезный процент российских самолетов за время с начала полномасштабной войны в Украине. Также Юрий Игнат отметил, что Россия постоянно получает новые самолеты. Однако по словам представителя ОП их не большое количество.

"Комментарии" рассказывали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о дилемме со сроками поставки истребителей F-16 в Украину. По его словам, чем дольше учатся украинские пилоты, тем сильнее и лучше будет эффект применения западных истребителей на войне против России.





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Источник: https://uatv.ua/uk/sylam-oborony-ukrayiny-dovedetsya-shhe-dovgo-znyshhuvaty-mozhlyvosti-rosijskoyi-aviatsiyi-ale-temp-garnyj-analiz-snyegyrova/
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