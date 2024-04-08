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Эксперт рассказал, может ли Украина восстановить свой ядерный потенциал. Поможет ли это в войне

Позиции Украины относительно восстановления ядерного потенциала сейчас намного слабее, чем были в 90-х годах, отметил в эфире Эспрессо эксперт-международник Николай Капитоненко. По его словам, сейчас Украина очень зависит от Запада

сегодня, 20:45
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Николай Капитоненко, Украина была вынуждена избавиться от своего ядерного оружия, ведь испытала сильное международное давление. В таких условиях, подчеркнул эксперт, у Киева не было никакой альтернативы. Он подчеркнул, что лишение Украины ядерного оружия совместно поддержали такие ядерные страны как Соединенные Штаты, Россия и ряд других государств, стремившихся сделать все для нераспространения такого оружия.

Эксперт рассказал, может ли Украина восстановить свой ядерный потенциал. Поможет ли это в войне

Ядерное оружие

"К сожалению, из-за того, что сегодня обстоятельства изменились нет возможности отыграть назад это решение"
, – подчеркнул эксперт.

При этом, добавил Капитоненко, сейчас международная безопасность продолжает держаться на принципе, что количество ядерных государств должно быть ограничено. При этом страны, которые все же предпринимают попытку изготовить ядерное оружие, подвергаются рискам.

Капитоненко подчеркнул, что, к сожалению, Украина сегодня в гораздо более слабом состоянии, чем была в 90-х годах.

"Если в 90-х мы потеряли ядерный арсенал, то сегодня у нас нет шансов на то, чтобы восстановить ядерный потенциал, также принимая во внимание зависимость Украины от стран Запада"
, – подчеркнул эксперт.

При этом он допустил, если, например, Украина все же сможет восстановить ядерный потенциал, то все равно не сможет изготовить много ядерного оружия. В то же время, добавил эксперт, Россия является страной с наибольшим количеством таких зарядов в мире.

"Поэтому даже угрожать таким оружием России не получится"
, – считает Капитоненко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия регулярно угрожает миру применением ядерного оружия. При этом, как оказалось, к этим угрозам серьезно относятся в Соединенных Штатах. Там якобы считают, что если больше будут помогать Украине, то Россия ударит по ним тактическим ядерным оружием.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ekspert-mizhnarodnik-kapitonenko-poyasniv-chomu-ukraina-ne-mae-shansiv-na-vidnovlennya-yadernogo-potentsialu
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