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Эксперт рассказал, кто мог санкционировать слив секретных материалов

Слив может быть частью так называемого "тумана войны"

сегодня, 18:06
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Автор:

Константин Куликов

Так называемый слив секретных материалов, который обсуждается уже вторую неделю, мог быть запланированной дезинформацией и санкционирован самими Соединенными Штатами. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова.

Эксперт рассказал, кто мог санкционировать слив секретных материалов

Олег Жданов

Об этом может свидетельствовать, что ничего принципиально нового о подготовке украинского контрнаступления или военной помощи союзников документы не говорят. В то же время, в них есть негативная информация о России.


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– Я бы не верил всему тому, что мы видим и тому, что написано, – говорит Олег Жданов в комментарии 24 каналу. – Сейчас каждый пытается приобщиться к этому скандалу или поднять за его счет собственную значимость. Также я смотрю, что информация, исходящая из этих, казалось бы, тайных документов... Она, скажу так, больше на пользу Соединенным штатам. Они осветили все те темы, которые они не могли осветить или их освещение в закрытых, дипломатических кругах, не приносило той выгоды, которая нужна Соединенным штатам... Я хочу намекнуть на то, что это могла быть постановка — умышленным сливом информации спецслужбами США.

В частности, как подчеркивает Жданов, обнародование этих материалов позволило заставить оправдываться Китай и Египет по поводу возможных поставок вооружения России. А также осветить ужасающие потери российских спецназовцев, потерявших в Украине 80-90% своего состава. Эксперт обращает внимание, что эту информацию РФ подчеркнуто игнорирует.

"Большинство сливов в нашу пользу. А что касается поставок вооружения Западом, разве мы не знали, что нас снабжает самолетами и танками Запад? Поэтому, если говорить о политических последствиях слива, то они, на мой взгляд, больше в пользу Украины", — подытожил Олег Жданов.

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