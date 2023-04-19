Эксперт рассказал, кто мог санкционировать слив секретных материалов

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Константин Куликов
Так называемый слив секретных материалов, который обсуждается уже вторую неделю, мог быть запланированной дезинформацией и санкционирован самими Соединенными Штатами. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова.
Олег Жданов
Об этом может свидетельствовать, что ничего принципиально нового о подготовке украинского контрнаступления или военной помощи союзников документы не говорят. В то же время, в них есть негативная информация о России.
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– Я бы не верил всему тому, что мы видим и тому, что написано, – говорит Олег Жданов в комментарии 24 каналу. – Сейчас каждый пытается приобщиться к этому скандалу или поднять за его счет собственную значимость. Также я смотрю, что информация, исходящая из этих, казалось бы, тайных документов... Она, скажу так, больше на пользу Соединенным штатам. Они осветили все те темы, которые они не могли осветить или их освещение в закрытых, дипломатических кругах, не приносило той выгоды, которая нужна Соединенным штатам... Я хочу намекнуть на то, что это могла быть постановка — умышленным сливом информации спецслужбами США.
В частности, как подчеркивает Жданов, обнародование этих материалов позволило заставить оправдываться Китай и Египет по поводу возможных поставок вооружения России. А также осветить ужасающие потери российских спецназовцев, потерявших в Украине 80-90% своего состава. Эксперт обращает внимание, что эту информацию РФ подчеркнуто игнорирует.
"Большинство сливов в нашу пользу. А что касается поставок вооружения Западом, разве мы не знали, что нас снабжает самолетами и танками Запад? Поэтому, если говорить о политических последствиях слива, то они, на мой взгляд, больше в пользу Украины", — подытожил Олег Жданов.
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