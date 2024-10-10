Эксперт рассказал, какие сюрпризы готовит Украина для врага этой зимой

С приближением зимы Украина активно работает над тем, чтобы уменьшить способность противника наносить ракетные удары по нашей территории. Такое мнение высказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, в эфире телемарафона. По его словам, в этом году ситуация будет другой, чем прошлой зимой, благодаря действиям украинских сил и новым системам противовоздушной обороны (ПВО).

Украина укрепляет оборону: удары по арсеналам и новые ПВО системы изменят ход войны

Мусиенко отметил, что украинские военные наносят удары по местам, где враг хранит большие объемы оружия, что уже уменьшает их возможности для ракетных атак. Кроме того, он добавил, что украинская система ПВО будет усилена новыми поставками из стран НАТО, включая оборудование из Германии, которое уже помогает сбивать крылатые ракеты и другие угрозы с воздуха.

"Я рискну сделать прогноз, что эта зима будет не настолько сложная, как 2022/23. Во-первых, потому что Украина действует и сейчас мы видим то, чего не было раньше — это удары по местам концентрации значительных объемов вооружения. И это уменьшает российские возможности, в частности по баллистике. Второе — это то, что мы будем укреплять нашу систему ПВО. И мы ждем выполнения саммита НАТО, который был в Вашингтоне этим летом о поставках систем ПВО. Германия передала дополнительные системы, которые сбивают крылатые ракеты и другие средства", — пояснил Мусиенко.

Также он рассказал, что российские войска пытаются изменить тактику, перемещая свои арсеналы, чтобы их сложнее было найти и уничтожить. Однако Мусиенко уверен, что украинская армия сможет справиться с этой задачей благодаря новым методам и технологиям.

"Таким образом враг думает, что их можно лучше защитить. Но как бы они их не прятали — есть способы и средства. Второй способ — это ПВО. Но вокруг арсеналов ПВО есть, враг их прикрывает. Просто появились инструменты, каким образом их обходить. В частности, или обходить ПВО, или применять такие средства поражения, которые дают возможность ПВО вводить в заблуждение, истощать", — пояснил Мусиенко.