Эксперт о переговорах с РФ: Мы просто офигием от условий, которые они выставят

Мирные переговоры на данном этапе войны способны привести лишь к еще большим проблемам, говорит политолог Михаил Басараб.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, для РФ в данном случае нет смысла соглашаться только на прекращение огня. По его мнению, россияне захотят гораздо большего.

"Мы просто офигием от условий, которые они выставят. Не сомневайтесь, что будет именно так", – отметил политолог.

Так что, считает Басараб, или все прекратится, не начавшись, или то, что они продавят в ходе так называемых переговоров, просто не заработает.

"Здесь я бы добавил о том, какими дополнительными внутренними последствиями это обернется для нас, но пока умолчу. Здесь не сложно догадаться", — добавил эксперт.

Следовательно, по его словам, точно известно еще одно – война продолжится.

"Извините, но других вариантов нет. Есть и положительный момент. Война закончится кончиной РФ", – добавил политолог.

При этом он предположил, что возможным продолжением неудачных "мирных" переговоров станет более масштабная война с участием большего количества участников, но одним из итогов и такой войны все равно станет распад РФ.

"Поэтому сохраняйте спокойствие и сражайтесь, потому что другого для нас нет. Поверьте, точно нет. Так что воля или смерть", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 44% украинцев поддерживают проведение переговоров с Россией, при этом 85% поддерживают такие переговоры без выполнения условий захватчиков. Как говорят эксперты, рано или поздно переговоры между Украиной и РФ состоятся, и такой сценарий, в конце концов, допускает и украинская власть. Впрочем, все зависит от исходных условий проведения этих переговоров. Как считают военные, Путин не может преодолеть Украину силой, поэтому будет делать жизнь простых украинцев невыносимой, чтобы они хотели переговоров и были готовы к капитуляции.



