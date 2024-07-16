logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Эксперт о переговорах с РФ: Мы просто офигием от условий, которые они выставят
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт о переговорах с РФ: Мы просто офигием от условий, которые они выставят

Россия будет выставлять Украине неприемлемые условия, поэтому все может закончиться, так и не начавшись

сегодня, 20:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Мирные переговоры на данном этапе войны способны привести лишь к еще большим проблемам, говорит политолог Михаил Басараб.

Эксперт о переговорах с РФ: Мы просто офигием от условий, которые они выставят

Переговоры Украины и РФ

По его словам, для РФ в данном случае нет смысла соглашаться только на прекращение огня. По его мнению, россияне захотят гораздо большего.

"Мы просто офигием от условий, которые они выставят. Не сомневайтесь, что будет именно так", – отметил политолог.

Так что, считает Басараб, или все прекратится, не начавшись, или то, что они продавят в ходе так называемых переговоров, просто не заработает.

"Здесь я бы добавил о том, какими дополнительными внутренними последствиями это обернется для нас, но пока умолчу. Здесь не сложно догадаться", — добавил эксперт.

Следовательно, по его словам, точно известно еще одно – война продолжится.

"Извините, но других вариантов нет. Есть и положительный момент. Война закончится кончиной РФ", – добавил политолог.

При этом он предположил, что возможным продолжением неудачных "мирных" переговоров станет более масштабная война с участием большего количества участников, но одним из итогов и такой войны все равно станет распад РФ.

"Поэтому сохраняйте спокойствие и сражайтесь, потому что другого для нас нет. Поверьте, точно нет. Так что воля или смерть", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 44% украинцев поддерживают проведение переговоров с Россией, при этом 85% поддерживают такие переговоры без выполнения условий захватчиков. Как говорят эксперты, рано или поздно переговоры между Украиной и РФ состоятся, и такой сценарий, в конце концов, допускает и украинская власть. Впрочем, все зависит от исходных условий проведения этих переговоров. Как считают военные, Путин не может преодолеть Украину силой, поэтому будет делать жизнь простых украинцев невыносимой, чтобы они хотели переговоров и были готовы к капитуляции.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/pfbid0NUw6SEuyYwaeDZvffNgW2Q9WXwUHWqtnW1odBdzGhW6R2aH6F8HPUJeGCJLXQZL8l
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости