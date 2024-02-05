Эксперт о гарантиях безопасности для Украины: Европа готовится к победе Трампа и «заморозке» войны

Анонсированные подписания договоров о безопасности с Германией в середине феврале, а затем уже и с Францией, свидетельствует о подготовке к перемирию с Россией и "замораживании" войны в Украине, считает Максим Яли.

Украина готовится подписать гарантии безопасности с Германией

По его словам, европейские партнеры готовятся к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах.

"Если Трамп победит и начнет реализовывать свой план "прекратить войну в первый же день", то это будет означать выбор для Украины и европейских союзников: или идете на перемирие с Россией по линии разграничения и "замораживаете" конфликт, или остаетесь один на один с путинской Россией", — отмечает Яли.

По его словам, ни, Германия, ни Франция, ни Великобритания, ни тем более другие страны ЕС не могут компенсировать ни вместе, ни тем более по отдельности поставки вооружений из США.

"Так что сейчас идет дипломатическая работа по выработке решений и договоренностей, способных предотвратить уже следующий, так называемый "третий раздел Украины" Россией", - считает эксперт.

Яли считает, то, что Россия попытается его осуществить после подписания условного "Минска-3" или "Стамбула -1" — сомнений нет ни у кого. Тем более, добавляет он, что относительно недавно заместитель Совета по национальной безопасности РФ Дмитрий Медведев написал о том, что независимая Украина будет предоставлять угрозу "национальной безопасности" России и через 10, и через 50 лет.

"А это означает, что Россия без смены там действующего режима будет пытаться уничтожить Украину как независимое государство и аннексировать ее территорию. Столько, сколько сможет. Не сейчас, так через 10, 20 или 50 лет. Тем более что формальные предпосылки для новой войны уже сформированы и закреплены в т.н. "Конституции": аннексировав незаконно части Запорожской и Херсонской областей, путин обеспечил себе юридически casus belli для внутренней аудитории", — говорит Максим Яли.

По его словам, для этого остается только в случае "заморозки" конфликта поддерживать очаги напряженности на линии соприкосновения и время от времени обстреливать подконтрольные России территории при помощи "блуждающих минометов ", как это было отработано на примере Донецка.

"Таким образом, подписывая договорённости с Украиной, страны G 7 пытаются продемонстрировать Кремлю, что повторить трюк образца 2022-го путину не удастся. И что его слову и "гарантиям" уже никто не верит", — подчеркнул Яли.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что дадут Украине гарантиибезопасности от Великобритании: оправдались ли ожидания.