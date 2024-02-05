Эксперт о гарантиях безопасности для Украины: Европа готовится к победе Трампа и «заморозке» войны

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Ткачик Олеся
Анонсированные подписания договоров о безопасности с Германией в середине феврале, а затем уже и с Францией, свидетельствует о подготовке к перемирию с Россией и "замораживании" войны в Украине, считает Максим Яли.
Украина готовится подписать гарантии безопасности с Германией
По его словам, европейские партнеры готовятся к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах.
По его словам, ни, Германия, ни Франция, ни Великобритания, ни тем более другие страны ЕС не могут компенсировать ни вместе, ни тем более по отдельности поставки вооружений из США.
Яли считает, то, что Россия попытается его осуществить после подписания условного "Минска-3" или "Стамбула -1" — сомнений нет ни у кого. Тем более, добавляет он, что относительно недавно заместитель Совета по национальной безопасности РФ Дмитрий Медведев написал о том, что независимая Украина будет предоставлять угрозу "национальной безопасности" России и через 10, и через 50 лет.
По его словам, для этого остается только в случае "заморозки" конфликта поддерживать очаги напряженности на линии соприкосновения и время от времени обстреливать подконтрольные России территории при помощи "блуждающих минометов ", как это было отработано на примере Донецка.
Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что дадут Украине гарантиибезопасности от Великобритании: оправдались ли ожидания.
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