Эксперт назвал вероятные даты массированных ракетных ударов РФ по Украине

Россия могла уменьшить количество ракетных ударов по Украине, готовясь к массированному обстрелу украинских территорий, который Кремль может запланировать на 24 августа, когда наше государство будет отмечать главный праздник страны – День Независимости. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Ракетные удары. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, та ситуация, которая есть в Украине сегодня очень похожа на затишье перед бурей.

Олег Жданов допускает, что россияне готовятся к массированному обстрелу на 23 и 24 августа, когда в Украине будет отмечаться День государственного флага и День Независимости. В России уже нет такого количества ракет, как это было в первые месяцы полномасштабного вторжения, поэтому противник может сейчас уменьшить количество обстрелов, накапливая ракеты перед подготовкой к новому удару.

Жданов считает, что для россиян дело принципа испортить украинцам праздник, показать, что даже во время празднования главных государственных праздников страна-агрессор может позволить себе обстреливать мирные города Украины.

По словам эксперта, враг может растянуть ракетные удары на два дня или же устроить массированный обстрел исключительно 24 августа.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней – до 21 ноября. Кроме того, ВР обратилась к ООН, ЕС, ОБСЕ и другим международным организациям касательно ядерного терроризма России на Запорожской АЭС. Был принят и ряд других решений в ракурсе отражения российской агрессии. Эксперты рассказали, о чем говорят такие решения – какой прогноз в будущем.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!