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Эксперт назвал вероятные даты массированных ракетных ударов РФ по Украине

Массированный обстрел враг может планировать на 23 и 24 августа

сегодня, 12:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия могла уменьшить количество ракетных ударов по Украине, готовясь к массированному обстрелу украинских территорий, который Кремль может запланировать на 24 августа, когда наше государство будет отмечать главный праздник страны – День Независимости. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт назвал вероятные даты массированных ракетных ударов РФ по Украине

Ракетные удары. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, та ситуация, которая есть в Украине сегодня очень похожа на затишье перед бурей. 

Олег Жданов допускает, что россияне готовятся к массированному обстрелу на 23 и 24 августа, когда в Украине будет отмечаться День государственного флага и День Независимости. В России уже нет такого количества ракет, как это было в первые месяцы полномасштабного вторжения, поэтому противник может сейчас уменьшить количество обстрелов, накапливая ракеты перед подготовкой к новому удару.

Жданов считает, что для россиян дело принципа испортить украинцам праздник, показать, что даже во время празднования главных государственных праздников страна-агрессор может позволить себе обстреливать мирные города Украины.  

По словам эксперта, враг может растянуть ракетные удары на два дня или же устроить массированный обстрел исключительно 24 августа. 

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Источник: https://24tv.ua/ru/chego-zhdat-ot-rossii-den-nezavisimosti-okkupanty-gotovjatsja_n2130620
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