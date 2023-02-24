Эксперт назвал от чего зависит физическое существование кремлевской власти

К Кремлевскому политическому руководству пришло осознание того, что они могут лишиться власти. И до тех пор, пока они ведут войну, они продолжают свое физическое существование. Такое мнение озвучил военный эксперт Сергей Грабский в Телеэфире, пишут "Комментарии".



Росармия является последней линией обороны Кремля

Как только война прекратится с разгромом российской армии, я не удивлюсь, если, например, заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев выйдет и скажет, что Владимир Владимирович умер с апоплексическим ударом. Помня, что произошло с Павлом I в свое время. Поэтому сейчас, в общем-то, российская армия, российские военные формирования фактически являются последней линией обороны кремлевского политического руководства. С уничтожением этой линии обороны наступит просто и политическая и физическая смерть этих лиц, и они это прекрасно осознают", — считает эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Поэтому, говорит Грабский, продолжая свою агонию, они бросают в огонь войны тысячи и тысячи людей каждый день, несмотря на то, что откровенно пускают их на "пушечное мясо", спасая собственную кожу.

"Они являются военными преступниками не только против Украины и всего мира, но и прежде всего против народонаселения той территории, которая пока называется Российской Федерацией", — отметил он.

При этом военный эксперт считает, что российские оккупанты стратегически пока не отказались от намерений захватить Украину, опасаясь, что не только де-юре, но и де-факто станет изгнанником всего мира.

“Без захвата Украины рушится вся концепция великой России или, скажем так, Российской империи. То есть, Украина является тем мостиком, который позволяет московскому политическому руководству заявлять претензии на европейскость этого режима. С уничтожением этого постулата фактически Московия превращается в то, чем она была на протяжении всего своего времени. То есть, азиатской страной без каких-либо заявок на особенность, что ли, на какое-то место в мире. Она уже фактически стала изгнанником. Просто теперь они словно пытаются вернуть это состояние, но уже поздно. Поэтому без Украины само существование такого понятия как Россия она не имеет никакого смысла”, — резюмировал Грабский.

Напомним, на "Комментариях" говорилось, что FATF признает Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/1, которая требует от Российской Федерации немедленно, полностью и безусловно вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Следовательно, и приостановили членство страны-агрессорки в организации.

Читайте на портале "Комментарии" — дефицит боеприпасов ослабил не только "пушечное мясо", но и военное руководство РФ.