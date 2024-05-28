Эксперт на пальцах объяснил, почему в РФ не могут производить тысячи «шахедов» в год

Издание The Wall Street Journal написало в своей статье о производстве дронов в Татарстане ровно то, что оно писало в феврале прошлого года, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, не произошло "дронового апокалипсиса", когда ожидалось, что в Украину каждый месяц будет прилетать по тысячи российских беспилотников.

Шахед

Как сообщил Коваленко, максимальный налет вражеских дронов был зафиксирован в марте 2024 года. Тогда Украину атаковали 603 российских беспилотника. А вот в январе враги использовали 334 дрона, в феврале чуть больше – 356. В апреле в Украину прилетели 295 российских дрона, а в мае пока 296.

Более того, Коваленко обращает внимание на то, что после масштабного комбинированного удара Ирана по Израилю отчётливо определилась зависимость террористической России от поставок из Исламской республики. По его словам, в то время применение противником Shahed-136 резко сократилось, а между налетами начали возникать длительные паузы. Эксперт отметил, что только после того, как были возобновлены рейсы ВВС Ирана в Москву, налёты дронов-камикадзе стали возвращаться к системному характеру.

"То есть, Россия до сих пор зависима от Ирана в вопросах, как готовой продукции, так и комплектующих. А в таких условиях производить 6 тысяч в год – это не ближайшая перспектива", - заявил Коваленко.

При этом эксперт считает, что такие апокалиптические истории о тысяче "шахедов" в месяц полезны для западной аудитории. Таким образом на партнеров Украины может оказываться давление.

"Ибо шевелятся они с ускорением улитки, но нашим людям и так хватает ежедневно стрессов, чтобы добавлять им в их непростой жизни ещё истории такого пошива", - подытожил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский завод в "Алабуге" планирует производить 6 тысяч ударных беспилотников типа Shahed ежегодно.



