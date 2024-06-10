Экс-директор ЦРУ назвал следующую цель Путина: на какую страну нападет Россия

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Slava Kot
Американский генерал и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на войне в Украине. Петреус прогнозирует, что Путин готов начать войну с НАТО и назвал первые цели главы Кремля.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Дэвид Петреус в разговоре с The Sun прокомментировал недавние заявления российского диктатора о готовности отправить оружие в другие страны, чтобы оказать давление на Запад. По словам Петреуса, США и другие союзники должны увеличить свою помощь Украине, ведь Путин "очень четко" заявил о новой войне в Европе.
Американский генерал, прослуживший почти 40 лет в армии США, считает, что в случае успеха России в Украине, Путин нападет на Молдову, а затем на ближайшие страны НАТО.
Чтобы остановить Россию, бывший директор ЦРУ советует Западу сделать "все, что в человеческих силах" и нарастить помощь Украине. Также Петреус отметил, что Украина должна больше делать для победы над РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сигнал Путина, который поняли на Западе.
Также "Комментарии" писали, что США подготовили "ядерное" предупреждение для российского диктатора.
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Ігор
сегодня, 13:50
Молдову шкода, але вас попереджали і ви так нічого і не зробили щоб її захистити. А от мікронедокраїни Балтії є каталізатором конфлікту. Саме вони відокремились не для того щоб жити, а для того щоб мститись імперії руками інших. Повернення їх у склад імперії буде запорукою миру у Європі.