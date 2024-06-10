Экс-директор ЦРУ назвал следующую цель Путина: на какую страну нападет Россия

Американский генерал и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на войне в Украине. Петреус прогнозирует, что Путин готов начать войну с НАТО и назвал первые цели главы Кремля.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дэвид Петреус в разговоре с The Sun прокомментировал недавние заявления российского диктатора о готовности отправить оружие в другие страны, чтобы оказать давление на Запад. По словам Петреуса, США и другие союзники должны увеличить свою помощь Украине, ведь Путин "очень четко" заявил о новой войне в Европе.

Американский генерал, прослуживший почти 40 лет в армии США, считает, что в случае успеха России в Украине, Путин нападет на Молдову, а затем на ближайшие страны НАТО.

"Война в Украине может расшириться в регионе, если Путин добьется успеха в Украине. Он не будет доволен остановкой на Украине. Очевидно, следующей будет Молдова. После этого это может быть Литва или какая-либо из других стран Балтии", — считает Петреус.

Чтобы остановить Россию, бывший директор ЦРУ советует Западу сделать "все, что в человеческих силах" и нарастить помощь Украине. Также Петреус отметил, что Украина должна больше делать для победы над РФ.

"Украина должна сделать больше, чтобы защитить себя, и, наконец, это делает... ей нужно включить высшую передачу, чтобы создать больше солдат на замену, а также дополнительные подразделения", — сказал Петреус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал сигнал Путина, который поняли на Западе.

Также "Комментарии" писали, что США подготовили "ядерное" предупреждение для российского диктатора.



