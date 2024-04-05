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Экс-защитник украинского футбольного клуба получил гражданство РФ и назвал украинцев токсичными

Младен Кашчелан стал гражданином России и поделился воспоминаниями о времени в Украине

сегодня, 10:50
Автор:
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Черновалова Кристина
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Недавно Младен Кашчелан, экс-полузащитник львовских "Карпат" и сборной Черногории стал гражданином Российской Федерации и дал неоднозначный комментарий о своем пребывании в Украине.

Экс-защитник украинского футбольного клуба получил гражданство РФ и назвал украинцев токсичными

Кашчелан из "Карпат" перешел на российское гражданство

Кашчелан, который в свое время подписал трехлетний контракт с "Карпатами" и провел за клуб четыре официальных матча в 2009 году, поделился своими воспоминаниями о жизни в Украине. 

"В Украине, играя за 'Карпаты', я столкнулся с токсичным отношением к иностранцам. Это оставило в моей памяти негативные воспоминания," — отметил он.

Футболист также выразил свои опасения, связанные с переездом в Россию, где в настоящее время выступает за тульский "Арсенал". 

"Я боялся, что в РФ меня ожидает та же самая атмосфера. Однако, к моему удивлению, я столкнулся здесь с совершенно другим отношением," — прокомментировал Кашчелан, добавив, что именно в России он и его супруга видят свое будущее, что и побудило их принять решение о смене гражданства.

Напомним, что известная артистка, чье имя долгое время ассоциировалось с украинской эстрадой, недавно оказалась в центре скандала. Таисия Повалий в своих социальных сетях рассказала, что получила гражданство Российской Федерации. Публикация  вызвала массу вопросов и споров среди публики.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Регина Тодоренко, певица и телеведущая, уроженка Одессы, получила гражданство Российской Федерации. Это решение артистки вызвало широкий резонанс и обсуждение, особенно учитывая ее украинские корни.

Минкульт обновил "черный список". К уже существующему перечню вчера добавили еще режиссера и продюсера Виктора Бабака, а также актера театра и кино Кирилла Кузнецова с РФ. Оба сторонники Путина и российских оккупантов.



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Источник: https://sport.unian.net/football/novosti-futbola-eks-igrok-karpat-stal-grazhdaninom-rf-i-obozval-ukraincev-toksichnymi-12594825.html?_gl=1*1jp963s*_ga*MTUyODIzNTIxNC4xNzEwNzUyNDQx*_ga_TECJ2YKWSJ*MTcxMjMwMTEyMy4zNC4wLjE3MTIzMDExMjMuNjAuMC4w*_ga_DENC12J6P3*
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