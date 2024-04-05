Экс-защитник украинского футбольного клуба получил гражданство РФ и назвал украинцев токсичными

Недавно Младен Кашчелан, экс-полузащитник львовских "Карпат" и сборной Черногории стал гражданином Российской Федерации и дал неоднозначный комментарий о своем пребывании в Украине.

Кашчелан из "Карпат" перешел на российское гражданство

Кашчелан, который в свое время подписал трехлетний контракт с "Карпатами" и провел за клуб четыре официальных матча в 2009 году, поделился своими воспоминаниями о жизни в Украине.

"В Украине, играя за 'Карпаты', я столкнулся с токсичным отношением к иностранцам. Это оставило в моей памяти негативные воспоминания," — отметил он.

Футболист также выразил свои опасения, связанные с переездом в Россию, где в настоящее время выступает за тульский "Арсенал".

"Я боялся, что в РФ меня ожидает та же самая атмосфера. Однако, к моему удивлению, я столкнулся здесь с совершенно другим отношением," — прокомментировал Кашчелан, добавив, что именно в России он и его супруга видят свое будущее, что и побудило их принять решение о смене гражданства.

Напомним, что известная артистка, чье имя долгое время ассоциировалось с украинской эстрадой, недавно оказалась в центре скандала. Таисия Повалий в своих социальных сетях рассказала, что получила гражданство Российской Федерации. Публикация вызвала массу вопросов и споров среди публики.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Регина Тодоренко, певица и телеведущая, уроженка Одессы, получила гражданство Российской Федерации. Это решение артистки вызвало широкий резонанс и обсуждение, особенно учитывая ее украинские корни.

Минкульт обновил "черный список". К уже существующему перечню вчера добавили еще режиссера и продюсера Виктора Бабака, а также актера театра и кино Кирилла Кузнецова с РФ. Оба сторонники Путина и российских оккупантов.