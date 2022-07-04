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Экс-заместитель министра МВД Александр Гогилашвили воюет в спецназе

Гогилашвили воюет в секретном подразделении украинского спецназа

сегодня, 14:15
Автор:

Станислав Молчанов
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Журналист и политолог Кирилл Сазонов, популярный в военных кругах ресурс WarZone опубликовал материал об одном из подразделений нашего спецназа, тайной украинской группе специальных операций, известной как батальон "Шаман". Об этом пишет Телеграф.

Экс-заместитель министра МВД Александр Гогилашвили воюет в спецназе

Александр Гогилашвили, фото из открытых источников

По данным журналистов The Times, речь идет про 10-й отряд спецназовцев, штурмовой и разведывательной части украинской военной разведки.

"Спецура. Элита. Для тех, кто понимает. Гостомель, аэропорт. Мощун, Киевская область. Но главная задача таких подразделений — выход за линию фронта. Где потом все горит и взрывается" — пишет он.

И вот в этом подразделении, по его информации, и воюет Александр Гогилашвили. При этом именно он вместе с командиром дал интервью изданию WarZone под позывным Сидней.

Также достаточно легко можно узнать бывшего высокопоставленного чиновника МВД, сопоставив фото из интервью и профиля в фейсбук. Где хронология и содержание сообщений служат излишним доказательством.

"Очень почетная работа, конечно секретная и очень опасная. Война многое расставила по местам" — заключает Кирилл Сазонов, который служит сейчас на фронте рядовым.

Экс-заместитель министра МВД Александр Гогилашвили воюет в спецназе - фото 2



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Источник: https://telegraf.com.ua/ukraina/2022-07-04/5709618-kolishniy-zastupnik-ministra-voyue-u-spetsnazi
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