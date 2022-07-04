Экс-заместитель министра МВД Александр Гогилашвили воюет в спецназе

Журналист и политолог Кирилл Сазонов, популярный в военных кругах ресурс WarZone опубликовал материал об одном из подразделений нашего спецназа, тайной украинской группе специальных операций, известной как батальон "Шаман". Об этом пишет Телеграф.



Александр Гогилашвили, фото из открытых источников

По данным журналистов The Times, речь идет про 10-й отряд спецназовцев, штурмовой и разведывательной части украинской военной разведки.



"Спецура. Элита. Для тех, кто понимает. Гостомель, аэропорт. Мощун, Киевская область. Но главная задача таких подразделений — выход за линию фронта. Где потом все горит и взрывается" — пишет он.

И вот в этом подразделении, по его информации, и воюет Александр Гогилашвили. При этом именно он вместе с командиром дал интервью изданию WarZone под позывным Сидней.

Также достаточно легко можно узнать бывшего высокопоставленного чиновника МВД, сопоставив фото из интервью и профиля в фейсбук. Где хронология и содержание сообщений служат излишним доказательством.

"Очень почетная работа, конечно секретная и очень опасная. Война многое расставила по местам" — заключает Кирилл Сазонов, который служит сейчас на фронте рядовым.

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