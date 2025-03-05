Экс-офицер США назвал ракеты, которых больше всего боятся в РФ: они уже есть в Украине

Кремль ненавидит британо-французские ракеты Storm Shadow, которые значительно увеличили возможности дальнего удара украинских войск по российским целям. Точность ракеты, проникающая боеголовка и значительная полезная нагрузка эффективно поражают российские укрепленные объекты, взлетно-посадочные полосы и средства ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд в статье на 19fortyfive.

Ракеты Storm Shadow. Фото: из открытых источников

"Если Украина хочет оттеснить противника и нанести удар вглубь России, она полагается на поставляемые Великобританией ракеты Storm Shadow. Этот дальнобойный снаряд украшает поле боя с прошлого ноября и продолжает заставлять россиян платить за вторжение в Украину", — говорится в публикации.

Автор акцентировал, что Storm Shadows были впервые развернуты после того, как тогдашний президент США Джо Байден дал добро на использование американских ATACMS против целей на российской территории осенью 2024 года.

"Владимир Путин был вне себя от агрессии союзников и поклялся отомстить за использование ATACMS и Storm Shadow, заявив, что это несправедливо обострило войну. Путин считает, что персонал НАТО находится на земле и консультирует украинцев при запуске ракет. Он также считает, что Украина получает данные спутникового наведения от Соединенных Штатов", — отметил Иствуд.

Аналитик оценил Storm Shadow как точное и надежное оружие с достаточно большой боеголовкой, чтобы наносить значительный урон. Он описал, что данные ракеты запускается самолетами, которые находятся вне зоны действия российских систем ПВО. Благодаря GPS-наведению Storm Shadow летит быстро и низко, чтобы ее не сбили. В носовой части ракеты находится камера, помогающая идентифицировать цель для точного удара.

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